Slušaj vest

Inflacija bi mogla da ostane povišena i tokom 2027. godine, uprkos tome što se očekuje da će svetska privreda nastaviti da raste, pokazuje oktobarska anketa Rojtersa među više od 500 ekonomista.

Prognoze inflacije povećane su u 31 od 50 obuhvaćenih ekonomija, dok su procene privrednog rasta poboljšane za 23 zemlje. Ekonomisti su sve zabrinutiji da bi poskupljenja energenata, podstaknuta sukobom na Bliskom istoku, mogla da se preliju na širi spektar proizvoda i usluga i tako produže pritisak na cene.

Skuplja nafta povećava inflatorne pritiske

Prema podacima koje prenosi Rojters, nafta je poskupela više od 60 odsto od početka američko-izraelskog rata sa Iranom, što povećava troškove proizvodnje i transporta i pojačava rizik od novih poskupljenja za potrošače.

Privreda raste, ali centralne banke ostaju pod pritiskom

Ekonomisti sada očekuju da će svetska privreda porasti za tri odsto ove godine i 3,2 odsto u 2027, što je više od prethodnih procena. Ulaganja u veštačku inteligenciju jedan su od faktora koji podržavaju privrednu aktivnost, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama.