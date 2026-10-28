Inflacija ne popušta ni u 2027: Nafta probila 117 dolara, ekonomisti strahuju od novog talasa poskupljenja
- Anketa pokazuje da bi inflacija mogla da ostane povišena i tokom 2027, uprkos očekivanom rastu svetske privrede
- Nafta je prošle sedmice prešla 117 dolara po barelu, što pojačava troškove i rizik od novog talasa poskupljenja
Inflacija bi mogla da ostane povišena i tokom 2027. godine, uprkos tome što se očekuje da će svetska privreda nastaviti da raste, pokazuje oktobarska anketa Rojtersa među više od 500 ekonomista.
Prognoze inflacije povećane su u 31 od 50 obuhvaćenih ekonomija, dok su procene privrednog rasta poboljšane za 23 zemlje. Ekonomisti su sve zabrinutiji da bi poskupljenja energenata, podstaknuta sukobom na Bliskom istoku, mogla da se preliju na širi spektar proizvoda i usluga i tako produže pritisak na cene.
Skuplja nafta povećava inflatorne pritiske
Cena sirove nafte ostala je iznad 100 dolara po barelu od 7. oktobra, a prošle sedmice premašila je 117 dolara, dostigavši najviši nivo u poslednjih šest meseci.
Prema podacima koje prenosi Rojters, nafta je poskupela više od 60 odsto od početka američko-izraelskog rata sa Iranom, što povećava troškove proizvodnje i transporta i pojačava rizik od novih poskupljenja za potrošače.
Privreda raste, ali centralne banke ostaju pod pritiskom
Ekonomisti sada očekuju da će svetska privreda porasti za tri odsto ove godine i 3,2 odsto u 2027, što je više od prethodnih procena. Ulaganja u veštačku inteligenciju jedan su od faktora koji podržavaju privrednu aktivnost, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ipak, bolji izgledi za privredni rast ne znače nužno i usporavanje inflacije. Ako se skuplja energija prelije na veći broj roba i usluga, centralne banke mogle bi ponovo da povećaju kamatne stope. Istovremeno, rast prinosa na obveznice već otežava uslove finansiranja. Tako bi i tokom naredne godine centralne banke mogle da se nađu pred teškim izborom između suzbijanja inflacije i očuvanja privrednog rasta.
Biznis Kurir/Euronews.rs