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Jarkožuta fasada, neobične staze koje vijugaju kroz dvorište i detalji pažljivo uklopljeni u celinu, montažna kuća Natalije iz Rusije izgleda kao da je izašla iz bajke. Iako je mala, površine svega 65 kvadratnih metara, svaki deo imanja osmišljen je tako da bude praktičan, topao i vizuelno privlačan.

Ideja je bila da stvore mesto u kojem će uživati cela porodica, ali i njihovi ljubimci. Pošto su imali četiri psa, život u gradu postao je manje praktičan, pa su odlučili da kupe plac van Moskve i naprave kuću po svojoj meri.

Umesto velike kuće, prvo su napravili manju

Prvobitno su razmišljali o kući od oko 200 kvadrata, ali su shvatili da bi, pored same gradnje, morali da izdvoje novac i za priključke, ogradu i uređenje zemljišta. Zato su odlučili da najpre naprave manji dom, dok bi izgradnja veće kuće mogla da sačeka.

Odabrali su montažnu kuću sa drvenom konstrukcijom, za koju su očekivali da će biti ekonomičnije i brže rešenje. Ipak, gradnja nije prošla bez problema. Konačna cena bila je znatno viša od prvobitne ponude, a radovi su se odužili na više od pola godine. Tokom izgradnje promenilo se čak osam građevinskih ekipa.

Kuća je, ipak, na kraju dobila izgled kakav su želeli. Za konstrukciju su korišćene suve blanjane daske, a zidovi su dodatno izolovani, tako da ukupna debljina izolacije iznosi oko 25 centimetara. Umesto metalnog pokrivača, izabrali su meku krovnu šindru, između ostalog zbog manje buke tokom kiše.

Žuta fasada koja unosi sunce i kada je vreme tmurno

Natalija je želela da kuća bude drugačija od uobičajenih domova u neutralnim tonovima. Razmatrali su bež i sive nijanse, ali je na kraju pobedila žuta - boja koja unosi vedrinu i podseća na sunčane kućice iz Italije.

Za završnu obradu fasade odabrali su dekorativni malter umesto drveta, jer su želeli da izbegnu često obnavljanje i prefarbavanje drvenih površina. Osim toga, planiraju da jednog dana izgrade i veću kuću na susednom placu, pa im je bilo važno da se objekti stilski uklapaju.

Dvorište je uređeno do poslednjeg detalja

Posebnu pažnju privlači dvorište od 12 ari, osmišljeno tako da bude lepo, ali i funkcionalno. U njemu su predviđeni parking, ulazna zona, prostor za roštilj i pomoćni objekat, a sve celine povezane su vijugavim stazama.

Natalija nije želela jednolično popločavanje, već zanimljiv uzorak koji će se slagati sa žutom fasadom i belim okvirima prozora. Zato je izabrala kombinaciju sive, peščane i bele boje, a kružni motivi na stazama osmišljeni su tako da podsećaju na sunce, simbol koji se provlači kroz čitavo uređenje imanja.

Za pojedine delove dvorišta korišćene su i betonske ploče kroz čije spojeve može da raste trava, što stazama daje prirodniji izgled. Prilikom planiranja vodilo se računa i o praktičnim problemima: pošto se voda tokom kiše slivala na plac, bilo je neophodno urediti drenažu i sistem za odvodnjavanje.