Luksuznu kuću od 76 kvadrata prodaju za samo 20.000 evra: Otporna je na sve, a postavlja se za 15 minuta
- Na Amazonu se prodaje sklopiva montažna kuća od oko 76 kvadrata za 20.000 evra, sa spavaćom sobom, kupatilom, kuhinjom i dnevnim boravkom.
- Kuća je od pocinkovanog čelika i vodootpornih materijala, a proizvođač navodi da se postavlja za desetak minuta i lako transportuje sklopljena.
Najluksuznija montažna kuća koja se trenutno prodaje na Amazonu ističe se dizajnom, kvalitetom izrade i prostranim rasporedom. Iako kupovina kuće preko Amazona više nije retkost, ova ponuda ide korak dalje.
Reč je o sklopivoj i proširivoj montažnoj kući od oko 76 kvadratnih metara. Unutra se nalaze spavaća soba, kupatilo, kuhinja i dnevni boravak, pa je spremna za useljenje od prvog dana.
Kuća je dizajnirana tako da se lako transportuje u sklopljenom stanju, a prema rečima proizvođača, može se postaviti za samo desetak minuta. Izrađena je od pocinkovanog čelika i vodootpornih materijala, što joj daje dobru otpornost na vremenske uslove.
Kupatilo dolazi opremljeno osnovnim elementima: tušem, WC šoljom, umivaonikom sa ormarićem i ogledalom. Kuća se može naručiti u različitim konfiguracijama, od jedne do četiri spavaće sobe, kao i u više spoljašnjih boja i završnih obrada.
Cena je 20.000 evra.
Kurir Biznis/Mondo