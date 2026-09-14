Slušaj vest

Najluksuznija montažna kuća koja se trenutno prodaje na Amazonu ističe se dizajnom, kvalitetom izrade i prostranim rasporedom. Iako kupovina kuće preko Amazona više nije retkost, ova ponuda ide korak dalje.

Reč je o sklopivoj i proširivoj montažnoj kući od oko 76 kvadratnih metara. Unutra se nalaze spavaća soba, kupatilo, kuhinja i dnevni boravak, pa je spremna za useljenje od prvog dana.

Kuća je dizajnirana tako da se lako transportuje u sklopljenom stanju, a prema rečima proizvođača, može se postaviti za samo desetak minuta. Izrađena je od pocinkovanog čelika i vodootpornih materijala, što joj daje dobru otpornost na vremenske uslove.

1/6 Vidi galeriju Na najpoznatijoj internet prodavnici Amazon pojavio se kompletno opremljen dom od pocinkovanog čelika koji se isporučuje sklopljen. Foto: Printscreen/Amazon

Kupatilo dolazi opremljeno osnovnim elementima: tušem, WC šoljom, umivaonikom sa ormarićem i ogledalom. Kuća se može naručiti u različitim konfiguracijama, od jedne do četiri spavaće sobe, kao i u više spoljašnjih boja i završnih obrada.

Cena je 20.000 evra.