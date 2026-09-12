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Ujedinjeni Arapski Emirati planiraju da ulože 40 milijardi evra u Nemačku, saopštili su predstavnici dve zemlje tokom državne posete predsednika UAE, šeika Mohameda bin Zajeda, Berlinu. Deo planiranih ulaganja biće usmeren na izgradnju novih data centara.

Bin Zajed je u Nemačkoj započeo dvodnevnu državnu posetu, tokom koje se sastao sa predsednikom Frank-Valterom Štajnmajerom i saveznim kancelarom Fridrihom Mercom. Poseta je usmerena na dodatno jačanje političkih i ekonomskih odnosa dve zemlje, kao i na potpisivanje više sporazuma.

Ministar industrije i naprednih tehnologija UAE Sultan Al Džaber ocenio je da je Nemačka decenijama važan strateški i ekonomski partner njegove zemlje.

- Nadovezujući se na postojeće investicije u Nemačkoj u vrednosti od 34 milijarde evra, podržaćemo one industrije, tehnologije i kvalifikovana radna mesta koji će pokretati budući rast i konkurentnost - naveo je ministar.

Prema zajedničkom saopštenju, planirane investicije trebalo bi da doprinesu razvoju industrijskih kapaciteta, inovacija, zapošljavanju kvalifikovane radne snage, energetskoj bezbednosti i jačanju lanaca snabdevanja. Predviđene su i mogućnosti za zajednička ulaganja nemačkih industrijskih i tehnoloških kompanija u UAE.

UAE su najvažniji trgovinski partner Nemačke u regionu Persijskog zaliva. Prošle godine bilateralna trgovina premašila je 13 milijardi evra. Nemačka je u UAE izvezla robu vrednu oko 11 milijardi evra, dok je uvoz iznosio približno dve milijarde evra.

Nemačka vlada istovremeno podržava pregovore Evropske unije i UAE o sporazumu o slobodnoj trgovini, koji bi trebalo da olakša dalji razvoj trgovinskih odnosa.