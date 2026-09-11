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Najveći šok usledio je kada je videla iznos koji bi pod određenim uslovima morala da plati - 4.060 evra, odnosno 476.287 dinara!

Posao ili kurs od nekoliko hiljada evra?

Na prvi pogled, oglas na Infostudu delovao je kao klasičan konkurs za posao. Kandidatkinja se prijavila za poziciju predavača pevanja u privatnoj muzičkoj školi, nakon čega je usledio online razgovor sa menadžerom koji je trajao oko dva i po sata.

Međutim, prema njenom svedočenju objavljenom na Redditu, tokom razgovora gotovo da nije bilo pitanja koja bi se odnosila na njeno iskustvo u predavanju. Umesto toga, menadžer je uglavnom predstavljao školu i njen način rada.

Nakon razgovora dobila je ugovor na uvid.

I tu je, kako navodi, usledilo iznenađenje.

U dokumentu nije bila navedena kao budući predavač ili zaposleni, već kao "polaznik kursa“.

To je otvorilo mnogo važnije pitanje od samog naziva ugovora: da li se kandidatkinja zapravo prijavila za posao ili je kroz oglas za posao uvedena u model u kojem prvo mora da prođe obuku?

4.060 evra ako kandidat odustane

Najspornija stavka, prema njenom opisu, jeste iznos od 4.060 evra.

Kako navodi, ugovor predviđa da bi pod određenim okolnostima morala da plati taj iznos ukoliko ne završi obuku, odustane ili na kraju ne dođe do zaposlenja.

Istovremeno, prema njenim navodima, škola se ugovorom ne obavezuje da će je nakon završene obuke zaista zaposliti.

Upravo ta kombinacija može da bude posebno problematična iz perspektive kandidata.

Drugim rečima, kandidat potencijalno preuzima finansijski rizik od nekoliko hiljada evra, dok druga strana nema jednako čvrstu obavezu da nakon obuke ponudi posao.

Naravno, konačan odgovor na pitanje da li je takva odredba zakonita može se dati tek nakon uvida u konkretan ugovor i svih njegovih članova. Sama činjenica da ugovor sadrži iznos od 4.060 evra ne znači automatski da je nezakonit, ali način na koji je ta obaveza formulisana i okolnosti u kojima je kandidat dobio ugovor veoma su važne.

"Test poverenja“ umesto odgovora

Kandidatkinja je, kako navodi, pokušala da dobije objašnjenje zbog čega je u dokumentu označena kao polaznik kursa, a ne kao kandidat za posao.

Prema njenom svedočenju, odgovor koji je dobila bio je da je ceo ugovor svojevrsni "test poverenja“.

Nakon što je postavila dodatna pitanja, menadžer je navodno odlučio da ne nastavi proces saradnje.

Kandidatkinja ništa nije potpisala, a slučaj je prijavila i Infostudu, preko kojeg je oglas bio objavljen.

Gde prestaje obuka, a počinje posao?

Ovakvi slučajevi otvaraju šire pitanje koje se sve češće pojavljuje na tržištu rada: gde je granica između legitimne obuke zaposlenih i prebacivanja troška poslovanja na kandidata za posao?

Kompanije imaju pravo da obučavaju svoje zaposlene i buduće zaposlene. U pojedinim situacijama postoje i zakoniti modeli ugovaranja troškova stručnog usavršavanja.

Ali sasvim je druga situacija ako se oglas predstavlja kao ponuda za zaposlenje, dok se kandidat tek nakon selekcije suočava sa ugovorom koji ga definiše kao polaznika kursa i potencijalnog dužnika za više hiljada evra.

Za kandidata je posebno važno da zna šta tačno potpisuje, koliko obuka košta, kada nastaje obaveza plaćanja, da li se dug aktivira ako poslodavac ne ponudi posao i šta se dešava ako druga strana jednostrano prekine obuku.

Da li ovakav model može da prođe pravnu proveru?

U konkretnom slučaju mnogo toga zavisi od sadržaja ugovora. Potrebno je utvrditi da li je reč o ugovoru o obrazovanju, stručnom osposobljavanju, ugovoru o radu sa elementima obuke ili nekoj drugoj vrsti ugovora.

Ako se kandidat kroz oglas poziva da konkuriše za posao, a zatim mu se nudi komercijalna obuka koju može da plati više hiljada evra, način na koji je oglas formulisan postaje veoma važan.

Takođe se postavlja pitanje da li je kandidat pre potpisivanja jasno i nedvosmisleno obavešten o svim finansijskim posledicama.

Ukoliko bi kandidat bio doveden u zabludu o prirodi ponude, pitanje se više ne bi odnosilo samo na radno pravo, već bi moglo da otvori i druga pravna pitanja.

Kandidat nije potpisao i to je najvažniji detalj

U ovoj priči postoji jedna veoma važna okolnost: kandidatkinja ugovor nije potpisala.

Samim tim, prema onome što je opisala, nije prihvatila obavezu plaćanja od 4.060 evra.

Ipak, njen slučaj pokazuje koliko kandidati moraju da budu oprezni kada tokom procesa zapošljavanja dobiju dokument koji se bitno razlikuje od onoga što su očekivali na osnovu oglasa.

Jer između rečenice "tražimo predavača“ i ugovora u kojem kandidat postaje "polaznik kursa“ sa potencijalnom obavezom od 4.060 evra postoji ogromna razlika.