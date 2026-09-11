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Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se javnosti sa početkom u 12 časova iz Palate Srbija kako bi zvanično predstavio novi paket mera usmeren na značajno poboljšanje životnog standarda građana.

Kao što je i obećano pre tačno nedelju dana, 11. septembar je dan kada su sve dosadašnje projekcije i procenti zamenjeni konkretnim brojkama. Predsednik je pred javnošću saopštio preciznu i konačnu računicu istorijskog povećanja penzija.

Od 1. decembra penzije će porasti za 7,5 odsto.

1/18 Vidi galeriju Nove mere države na jednom mestu Foto: Printscreen

Predsednik kaže da su penzije rasle 140 odsto, a realno su uvećane za 57,8 odsto.

- Za taj procenat realno penzioneri žive bolje. Prosečna penzija 2012. godine je bila 204 evra, danas je prosečna 486 evra. I imali smo jednokratna davanja za penzionere, u skladu sa visinom penzija. Mi smo gledali švajcarsku formulu, da ne uzgrozimo nikoga, a da penzije prate plate, zato što razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima. Penzije će od 1. decembra porasti za 7,5 odsto. Dakle za one koji imaju penziju 40.000 penzija će biti 43.000. Za one koji imaju 50000 biće 53.750 dinara. Za one koji imaju 30.000 biće 32.500 - rekao je on.

Foto: Pink

Za tri dana kreće isplata od 20.000 do 35.000 dinara, i od 22. kreće isplata dodatnih 6.000 dinara, saopštio je Vučić.

- Hvala građanima na trudu i na poverenju. Računajte sada kada nešto povećate za osam odsto, vi to povećavate za 80 evra na mesečnom nivou, što je na godišnjem oko 1.000 evra. Verujem da ćemo uz povećanje penzija obezbeđivati makar jedno davanje za naše penzionere, ali to zavisi od stope rasta - kazao je Vučić.

Dodaje da se država odnosila ozbiljno i odgovorno, i da je pokazana briga prema ljudima.

- Za 0,1 nismo hteli da pređemo ono što je zadato. Ponašamo se striktno ekonomski, onako kako jedna država zahteva. Ovo je ono što imamo, i pružamo se koliko smo dugi - rekao je predsednik.

Kaže da će svi građani 22. septembra dobiti novac.