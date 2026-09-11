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I dok neke nedostatke možemo pripisati ličnom ukusu, postoje detalji zbog kojih se vrlo brzo može upaliti alarm da nekretnina možda nije održavana kako treba.

Upravo zato neke naizgled bezazlene sitnice mogu imati mnogo veći uticaj na odluku o kupovini nego što vlasnici misle.

Zapuštena nekretnina je znak upozorenja

Stvar koja najbrže može da odbije potencijalne kupce jeste očigledno zanemarivanje doma.

Pritom nije reč samo o velikim problemima. Prljavo kupatilo, oštećene slavine, boja koja se ljušti sa zidova, zapušteno dvorište ili dotrajali detalji kupcu mogu da sugerišu da se vlasnici nisu najbolje brinuli o nekretnini. A onda se vrlo brzo javlja i pitanje šta se krije ispod površine.

Ako nisu popravljene sitnice koje se odmah vide, kupac može da se zapita u kakvom su stanju krov, instalacije, grejanje i drugi važni delovi kuće.

Prvi utisak počinje već ispred ulaznih vrata

Zapušteno dvorište, neuredan ulaz, prljava fasada ili oštećena ograda mogu da pokvare utisak pre nego što potencijalni kupac uopšte zakorači u kuću.

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Zato pre fotografisanja nekretnine i dolaska zainteresovanih kupaca vredi pokositi travu, ukloniti nepotrebne predmete, urediti biljke i proveriti izgled ulaza i terase. Sve to može delovati kao sitnica, ali se upravo na osnovu tih detalja često stvara prvi utisak.

Ne zaboravite na mirise

Postoje stvari koje vlasnici posle nekog vremena jednostavno prestanu da primećuju, a među njima su i mirisi.

Miris vlage, cigareta ili kućnih ljubimaca može snažno da utiče na utisak potencijalnog kupca. Čak i kada je prostor vizuelno besprekoran, neprijatan miris može da stvori osećaj da sa nekretninom nešto nije u redu.

Pre razgledanja zato je dobro temeljno provetriti prostor i, ako postoji neprijatan miris, pronaći njegov izvor. Prekrivanje jakim osveživačima vazduha nije najbolje rešenje jer i ono može da izazove sumnju da se nešto pokušava prikriti.

Previše stvari prostor čini manjim

Ukoliko pripremate nekretninu za prodaju, vredi razmisliti i o tome koliko se stvari nalazi u prostorijama. Previše nameštaja, ukrasa i ličnih predmeta može vizuelno da smanji prostor, ali i oteža kupcu da zamisli sopstveni život u njemu.

To ne znači da kuća ili stan treba da izgledaju potpuno prazno i bezlično. Cilj je skloniti ono što odvlači pažnju kako bi do izražaja došli veličina prostorija, raspored i druge prednosti nekretnine.

Jarke boje i vrlo ličan stil nisu uvek prednost

Vrlo intenzivne boje zidova, teške zavese, previše otvorenih polica i izrazito ličan stil uređenja takođe mogu da utiču na utisak kupaca.

Previše ličan stil može potencijalnom kupcu da oteža da prostor zamisli kao svoj budući dom.

Neutralnije boje, više prirodnog svetla i manje ličnih detalja mogu da pomognu da u prvom planu budu sam prostor i njegov potencijal.

Ne morate da renovirate celu kuću pre prodaje

Stara kuhinja ili kupatilo ne znače automatski da ih morate potpuno renovirati pre nego što nekretninu stavite na tržište. Velika ulaganja neposredno pre prodaje ne moraju se uvek isplatiti, posebno zato što novi vlasnik možda ionako planira uređenje prema sopstvenom ukusu.

Foto: Printscreen/INstagram/our_oldbakehouse

Mnogo je važnije ukloniti ono što stvara utisak zapuštenosti. Popravite ono što je oštećeno, temeljno očistite prostor, uredite dvorište i rešite se nepotrebnih stvari.

Pre fotografisanja i objave oglasa korisno je još jednom prošetati sopstvenim domom i pokušati da ga pogledate očima osobe koja ga vidi prvi put. Obratite pažnju na ulaz, dvorište, kupatilo, kuhinju, podove i zidove, te razmislite šta bi vam prvo zasmetalo da ste kupac. Upravo su takve sitnice često najjednostavnije i najjeftinije za popravku, a mogu da naprave veliku razliku u prvom utisku.