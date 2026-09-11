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Država Srbija tokom septembra realizuje opsežan paket finansijske podrške stanovništvu, koji obuhvata jednokratne isplate penzionerima, socijalno ugroženim kategorijama i svim punoletnim građanima, dok se već od 1. decembra očekuje i trajno povećanje penzija. Prema usvojenom Zakonu o ublažavanju posledica energetske krize, prve uplate na račune građana kreću sredinom septembra.

Jednokratna pomoć za penzionere i socijalne kategorije

Isplata jednokratne finansijske podrške najstarijim građanima i specifičnim socijalnim grupama počinje 14. septembra. Za penzionere, iznos ove pomoći direktno zavisi od visine penzije primljene za avgust:

35.000 dinara dobijaju penzioneri čija primanja ne prelaze 31.092,11 dinara.

dobijaju penzioneri čija primanja ne prelaze 31.092,11 dinara. 27.500 dinara biće uplaćeno onima sa penzijom između 31.092,12 i 56.822,00 dinara.

biće uplaćeno onima sa penzijom između 31.092,12 i 56.822,00 dinara. 20.000 dinara sleduje penzionerima koji primaju više od 56.822,00 dinara.

Pored penzionera, pravo na ovu vrstu finansijske podrške imaju i lica sa drugom i trećom kategorijom invalidnosti, primaoci dečjeg dodatka, nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć, kao i borci i korisnici boračkog dodatka.

Ukoliko građanin ispunjava uslove za više navedenih kategorija, isplaćuje mu se onaj iznos koji je za njega najviši. Ako su iznosi za te kategorije isti, primenjuje se sledeći redosled prioriteta: prvo korisnici dečjeg dodatka, zatim primaoci socijalne pomoći, a potom korisnici boračkog dodatka.

Prijava i isplata 6.000 dinara za punoletne građane

Svi punoletni državljani Republike Srbije, sa prijavljenim prebivalištem i važećom ličnom kartom, imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata ovog iznosa planirana je u periodu od 22. do 25. septembra, a novac će biti uplaćen preko Banke Poštanska štedionica. Ukoliko građanin nema račun u ovoj banci, automatski će mu biti otvoren namenski račun za isplatu.

Proces prijave zavisi isključivo od statusa građanina

Ko novac dobija automatski: Penzioneri, primaoci socijalne pomoći, lica u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kao i nosioci prava na besplatne akcije (članovi Akcionarskog fonda) novac dobijaju po automatizmu, bez ikakvog prijavljivanja.

Ko mora da podnese prijavu: Svi ostali punoletni građani koji ne pripadaju pomenutim automatskim grupama moraju podneti prijavu elektronskim putem.

Prijava traje do 21. septembra i obavlja se na portalu Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs). Za uspešnu prijavu potrebno je uneti jedinstveni matični broj (JMBG) i registarski broj važeće lične karte. Na istom portalu omogućena je provera statusa prijave, kao i podnošenje reklamacija u slučaju problema sa isplatom.

Pravila i rokovi za podizanje novca

Kada je u pitanju podizanje uplaćenih 6.000 dinara, važe dva različita pravila:

Građani koji se sami prijavljuju preko portala Uprave za trezor imaju rok od godinu dana da podignu svoja sredstva.

Za nosioce prava na besplatne akcije, čija se isplata (od 22. septembra) realizuje iz sredstava Akcionarskog fonda, ne postoji vremensko ograničenje za podizanje novca.

Povećanje penzija od 1. decembra i rast minimalca

Pored aktuelnih jednokratnih davanja, ministar finansija Siniša Mali najavio je da se očekuje predlog o trajnom povećanju penzija od 1. decembra ove godine. Zvanični detalji i procenti povišice biće uskoro predstavljeni javnosti.

Ministar je podsetio i da će od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji iznositi 600 evra, što predstavlja drastičan skok u odnosu na 15.000 dinara koliko je iznosila 2012. godine. Sigurnost ovih davanja oslanja se na stabilnost državne kase u kojoj se trenutno nalazi 560 milijardi dinara, uz ekonomski rast od 3,8 odsto i udeo javnog duga od 43,7 odsto, što domaće finansije pozicionira znatno stabilnije u poređenju sa prosekom evrozone.