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Koliko danas može da zaradi konobar u Srbiji? Ako je verovati iskustvima zaposlenih i bivših ugostitelja koji su se uključili u raspravu na Redditu, odgovor je mnogo više od onoga što bi se moglo zaključiti samo iz osnovne plate.

Jedna objava na domaćem Redditu pokrenula je zanimljivu raspravu o tome koliko konobari danas zaista zarađuju. Povod je bilo pitanje da li je realno da konobar u manjem mestu ima platu od oko 90.000 dinara, a da kroz bakšiš mesečno doda još 30.000 do 50.000 dinara.

Komentari korisnika pokazuju da takav scenario mnogima ne zvuči nerealno. Naprotiv, pojedini tvrde da su ukupna mesečna primanja konobara u boljim restoranima i lokalima u Srbiji 150.000, 200.000 dinara, pa čak i više.

Naravno, reč je o iskustvima pojedinaca, a ne o zvaničnoj statistici. Zarada zavisi od grada, tipa lokala, radnog vremena, broja gostiju, cenovnog ranga restorana, iskustva zaposlenog i, što je možda najvažnije, količine bakšiša.

Plata od 80.000 do 100.000 dinara više nije nezamisliva

Iz komentara se vidi da se tržište rada u ugostiteljstvu značajno promenilo. Dok se ranije posao konobara često vezivao za minimalnu zaradu uz povremeni bakšiš, danas se u delu ugostiteljstva nude osnovne plate od 80.000 do 100.000 dinara, a u pojedinim slučajevima i više.

Jedan korisnik navodi da kao šanker sa iskustvom ima oko 95.000 dinara, dok iskusniji konobari u njegovom okruženju imaju nešto više od 100.000 dinara. Uz to, tvrdi da se bakšiš kreće od oko 40.000 dinara naviše, u zavisnosti od lokala i obima posla.

Drugi korisnik navodi primer restorana u okolini Novog Sada u kojem je konobar imao 110.000 dinara plate, uz prosečan dnevni bakšiš od 6.000 do 7.000 dinara.

Foto: Profimedia

Ako bi se takav bakšiš ostvarivao tokom većeg dela meseca, dolazi se do veoma ozbiljne ukupne zarade.

U Beogradu cifra može da ode i preko 200.000 dinara

Posebno zanimljivi su komentari koji se odnose na Beograd. Pojedini učesnici rasprave tvrde da konobari u boljim restoranima mogu da zarade više od 200.000 dinara mesečno kada se uračuna bakšiš.

Jedan korisnik koji radi u ugostiteljstvu naveo je da u Beogradu zarađuje oko 160.000 dinara mesečno, ali da uprkos tome traži drugi posao ili drugu lokaciju jer smatra da nivo angažovanja i uslovi rada nisu dovoljno plaćeni.

Drugi učesnici procenjuju da se za konobare u Beogradu može govoriti o širokom rasponu od oko 100.000 do 220.000 dinara ukupne mesečne zarade, ali uz ogromne razlike između običnog kafića, restorana srednje kategorije i luksuznog ugostiteljskog objekta.

To je i ključna razlika. Konobar u lokalu sa jeftinijom kafom i velikim prometom nije isto što i konobar u restoranu u kojem jedna grupa gostiju potroši nekoliko stotina evra.

Bakšiš postao drugi deo plate

Upravo se oko bakšiša vodi najveća rasprava.

Za poslodavca je osnovna plata trošak koji mora da planira svakog meseca. Bakšiš, sa druge strane, dolazi direktno od gostiju i zavisi od prometa, tipa gostiju i kvaliteta usluge.

Zbog toga se u ugostiteljstvu pojavljuje pomalo paradoksalna situacija. Konobar može imati relativno prosečnu osnovnu platu, ali veoma visoku ukupnu zaradu kada se dodaju napojnice.

Foto: Profimedia

U pojedinim komentarima korisnici navode da je bakšiš toliko važan da konobari ponekad više vode računa o lokalu u kojem mogu dobro da zarade na napojnicama nego o samoj visini osnovne plate.

Jedan učesnik rasprave to je sažeo veoma jednostavno: "Platu sigurno ne, zaradu sigurno da.“

Zašto nema dovoljno konobara?

Ako su zarade zaista toliko visoke u delu ugostiteljstva, postavlja se pitanje zbog čega vlasnici restorana i kafića i dalje govore da ne mogu da pronađu radnike.

Odgovor je verovatno u prirodi samog posla.

Konobarisanje nije klasičan posao od osam do četiri. Radi se vikendom, uveče, tokom praznika i u sezoni. Posao podrazumeva dugotrajno stajanje, fizički napor, rad sa velikim brojem ljudi i često veoma stresne situacije.

Jedan korisnik koji tvrdi da zarađuje oko 160.000 dinara kaže da je upravo nivo angažovanja razlog zbog kojeg smatra da mu ta zarada nije dovoljna.

Istovremeno, drugi učesnici rasprave podsećaju da visoka zarada nije isto što i visoka plata. Bakšiš nije garantovan prihod i može dramatično da varira od dana do dana, meseca do meseca i od jednog lokala do drugog.

Manji gradovi više nisu nužno sinonim za male zarade

Zanimljivo je da se u raspravi pojavljuju i Sombor, Valjevo, Pirot, Trstenik i druga manja mesta.

Jedan korisnik navodi da konobar u Somboru može da ima 90.000 dinara osnovne plate i dodatnih 30.000 do 50.000 dinara bakšiša. Drugi navodi da je radio u restoranu u manjem turističkom mestu za 105.000 dinara tokom letnje sezone, dok je van sezone plata bila oko 75.000 dinara.

To pokazuje da se tržište rada u ugostiteljstvu ne može posmatrati samo kroz Beograd i Novi Sad.

Tamo gde postoji dovoljno gostiju i veliki promet, konobar može da zaradi ozbiljan novac čak i ako lokal nije u velikom gradu.

Najveća promena je zapravo na tržištu rada

Ono što se iz ove rasprave možda najbolje vidi jeste promena odnosa između poslodavaca i zaposlenih.

Kada nema dovoljno radnika, ugostitelji moraju da povećavaju zarade kako bi privukli i zadržali ljude. Konobar sa iskustvom, dobrim odnosom prema gostima i sposobnošću da radi u brzom tempu postaje vredniji na tržištu rada.

Zato danas 100.000 dinara za konobara više ne zvuči kao potpuno neverovatna cifra. Ali to ne znači da svaki konobar u Srbiji toliko zarađuje.

Razlika između osnovne plate i ukupne zarade je ogromna, a upravo bakšiš često pravi najveću razliku.

I tu se dolazi do glavnog zaključka rasprave sa Reddita: konobar koji prima 90.000 dinara platu i još 40.000 dinara bakšiša zapravo ima 130.000 dinara mesečnih prihoda, ali njegovih 40.000 dinara nije ista vrsta sigurnog prihoda kao plata.

U najboljim lokalima, sa velikim prometom i gostima koji ostavljaju izdašne napojnice, ukupna zarada može da ode i znatno više.

Zbog toga je danas možda preciznije reći da se u srpskom ugostiteljstvu ne vodi samo borba za veću platu. Vodi se borba za dobro radno mesto, odnosno lokal u kojem kombinacija plate, prometa i bakšiša omogućava konobaru da na kraju meseca zaradi ozbiljan novac.