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Trgovci koji telefonom promovišu ili prodaju robu i usluge moraće i ubuduće da proveravaju da li se broj koji žele da pozovu nalazi u registru "Ne zovi“. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine novim pravilnikom detaljnije je uredilo način korišćenja registra, koji se u Srbiji primenjuje od početka 2024. godine.

Registar je namenjen potrošačima koji ne žele da primaju pozive i poruke trgovaca u okviru promocije i prodaje. Njegovo postojanje, međutim, ne znači samo mogućnost građana da "blokiraju“ promotivne pozive, već trgovcima nameće obavezu da pre telefonskog kontakta provere da li je određeni broj na listi. Novim pravilnikom bliže se uređuju način upisa i ispisa iz registra, njegovo vođenje i način na koji ga koriste potrošači i trgovci.

Kako ističe Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača, jedina promena koja se uočava u novom pravilniku jeste to što se, za razliku od prethodnog, kod pitanja vezanih za upis i ispis iz registra poziva na primenu propisa kojima se uređuje zaštita potrošača, dok je raniji pravilnik upućivao na Zakon o elektronskim komunikacijama, što je važno i zbog kaznenih odredbi.

- Prema Zakonu o zaštiti potrošača, za nepoštovanje obaveza propisana je novčana kazna od 200.000 dinara, dok se za odgovorno lice u pravnom licu može izreći kazna od 50.000 dinara. Istovremeno, Zakon o elektronskim komunikacijama za neposredno oglašavanje bez prethodnog pristanka krajnjeg korisnika propisuje novčanu kaznu za prekršaj u rasponu od 500.000 do dva miliona dinara - ukazuje naša sagovornica.

Međutim, kako objašnjava Perinčić, niža pojedinačna kazna ne znači nužno i blaže kažnjavanje, jer se prekršajni nalog može izdati za svaki pojedinačni slučaj nepoštovanja obaveze.

- Prekršajni nalog je efikasniji jer se odmah reaguje. Ako trgovac nije proverio da li je određeni potrošač upisan u registar pre nego što ga je pozvao, može da usledi kazna od 200.000 dinara. Ako istu obavezu nije ispunio ni kod drugog potrošača, može uslediti nova kazna, i tako dalje - objašnjava Perinčić.

Za razliku od toga, kazna predviđena Zakonom o elektronskim komunikacijama podrazumeva vođenje prekršajnog postupka, što je drugačiji mehanizam sankcionisanja i duže traje.

Upis i ispis iz registra bez naknade

Upis ili ispis broja iz registra "Ne zovi“ i dalje će se obavljati besplatno, preko operatora javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga sa kojim korisnik ima zaključen ugovor.

Foto: Kurir Televizija

Zahtev će građani moći da podnesu elektronskim putem, preko internet stranice ili aplikacije svog operatora, ali i lično na njegovom prodajnom mestu, uz prethodnu identifikaciju. Prilikom elektronskog podnošenja zahteva proveravaće se identitet korisnika, ime i prezime, broj telefona koji glasi na njegovo ime i JMBG. Nakon prijema zahteva, korisnik će dobiti potvrdu, a promena će u registru biti vidljiva prvog narednog dana od izvršenog upisa ili ispisa.

Za isti broj zahtev za upis ili ispis iz registra „Ne zovi“ može da se podnese jednom tokom kalendarskog meseca. To, međutim, ne znači da potrošač mora svakog meseca ponovo da se prijavljuje u registar.

- Pravilnik jasno navodi da potrošač može jednom tokom kalendarskog meseca da promeni status svog broja, odnosno da se upiše ili ispiše iz registra. To ne znači da je dužan da se svakog meseca ponovo upisuje ili prijavljuje - objašnjava Perinčić.

Kako navodi, pojedini trgovci ovu odredbu pogrešno tumače i koriste je u komunikaciji sa potrošačima, predstavljajući im da moraju svakog meseca ponovo da se upisuju u registar kako bi ostali zaštićeni od neželjenih poziva. Takvo tumačenje, međutim, nije u skladu sa pravilnikom.

Korisnici koji promene operatora, ali zadrže odnosno prenesu svoj broj, neće morati ponovo da podnose zahtev za upis ili ispis iz registra.

Za promotivni događaj neophodna i pisana saglasnost

Novi Zakon o zaštiti potrošača dodatno je pooštrio pravila kada je reč o direktnoj prodaji i promotivnim događajima. Trgovac može telefonom da kontaktira potrošača koji nije upisan u registar „Ne zovi“ i pozove ga na promotivni događaj, ali pre njegovog prisustva mora da pribavi njegovu pisanu saglasnost.

Potrošaču pritom mora biti jasno predočeno da je reč o komercijalnoj aktivnosti na kojoj će mu biti ponuđeni proizvodi ili usluge, kako se ne bi dovodio u zabludu da je, na primer, pozvan na besplatnu večeru ili događaj koji nema prodajnu svrhu.

- Možete telefonom da ga ubedite da dođe, ali ne možete da omogućite njegovo prisustvo bez pisane saglasnosti. Potrošač mora da zna da je reč o promotivnom događaju i da će mu biti nuđeni određeni proizvodi - objašnjava Perinčić.

Istovremeno, trgovac je pre svakog promotivnog poziva dužan da proveri da li je broj upisan u registar "Ne zovi“. Ako broj nije upisan, rgovac može da ga pozove, ali i tada mora da predoči komercijalnu svrhu svog poziva. To znači da trgovac ne može da prikriva svoj identitet ili razlog pozivanja, već mora jasno da kaže ko je, iz koje kompanije zove i da je svrha poziva promocija ili prodaja proizvoda i usluga.

Registar omogućava potrošačima da odrede od kojih trgovaca ne žele da primaju takve pozive i poruke, dok je trgovac dužan da pre pozivanja proveri status konkretnog broja.

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Pravilnik predviđa dva načina korišćenja registra. Trgovac bez registracije može da proveri pojedinačni broj telefona i dobije informaciju da li se taj broj nalazi u registru "Ne zovi“ uz jednostavan odgovor - da ili ne. Druga mogućnost namenjena je trgovcima registrovanim u sistemu. Oni mogu da preuzmu celokupan spisak brojeva telefona upisanih u registar, zajedno sa datumom poslednje izmene.

Za trgovce je zato ključno da pre pokretanja telefonske promotivne kampanje provere brojeve koje planiraju da kontaktiraju i iz komunikacije isključe one koji se nalaze u registru.

Novi pravilnik precizira da se registar vodi kroz bazu podataka koja, osim podataka o korisniku i njegovom broju, sadrži i podatke o pružaocu elektronskih komunikacionih usluga koji je izvršio upis ili ispis, kao i datume tih promena. Za trgovce je značajno i to što će se promena statusa broja u registru videti prvog narednog dana od izvršenog upisa ili ispisa.