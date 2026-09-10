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Ulaganje u pejzažno uređenje i ozelenjavanje podiže vrednost nekretnine, ali neadekvatno upravljanje biljnim kulturama može stvoriti nepredviđene operativne troškove. Stabla u dvorištima privatnih poseda ili poslovnih objekata najčešće se biraju zbog estetskog povraćaja. Međutim, prema analizi portala Garden Guides, određene biljne vrste deluju kao magnet za glodare i gmizavce, pretvarajući zelene površine u zone visokog sanitarnog rizika.

Jabuka kao generator rizika

Stablo jabuke je jedna od najzastupljenijih kultura u eksterijerima. Zahteva malo prostora, podiže vizuelnu privlačnost objekta i donosi konkretne prinose krajem sezone. Ipak, iz ugla upravljanja rizicima i održavanja imovine, njeni plodovi mogu predstavljati ozbiljan logistički problem.

Ukoliko se prostor ne održava redovno, otpali plodovi direktno privlače miševe, pacove i druge glodare. Ova pojava lančano dovodi do pojave zmija na posedu, jer one prate bazu svog primarnog plena, čime se direktno kompromituje bezbednost samog objekta.

Problem truljenja

Najveći bezbednosni i sanitarni izazov ne leži u samom stablu, već u lošem upravljanju resursima, tačnije, u zanemarivanju opalih plodova. Preobilan rod koji završi na zemlji i počne da truli predstavlja otvoren izvor hrane za štetočine.

Britansko Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) podseća da fermentisano i prezrelo voće privlači širok spektar sisara i beskičmenjaka. Dok je to deo prirodnog lanca ishrane, u blizini stambenih ili poslovnih objekata ovo predstavlja ozbiljan rizik za pojavu zaraza i oštećenja infrastrukture.

Proaktivno održavanje i menadžment prostora

Najisplativije rešenje ujedno je i operativno najjednostavnije, a zahteva samo redovan angažman službi za održavanje ili samih vlasnika. Preventivno uklanjanje trulih, oštećenih i prezrelih plodova eliminiše izvor hrane, čime se izbegavaju kasniji visoki troškovi deratizacije i angažovanja specijalizovanih službi. Početna cena deratizacije dvorišta najčešće se kreće od 3.500 do 5.500 RSD za prosečne porodične kvadrature, dok kod većih placeva i ozbiljnijih infestacija cena zavisi od tačne površine i broja postavljenih stanica.

Ključni koraci za optimizaciju održavanja:

Maksimizacija resursa: Zdrave jabuke preusmerite u dalju preradu (sokovi, hrana), dok trule treba propisno kompostirati na bezbednoj udaljenosti od primarnih objekata.

Sanacija rizičnih zona: Strogo izbegavajte gomilanje organskog otpada uz zidove, magacine ili pomoćne objekte, jer takve lokacije glodarima pružaju idealnu bazu za razmnožavanje.

Kontinuirana kontrola: Efikasna kontrola štetočina zahteva sistemsko održavanje higijene oko samog stabla i uklanjanje svih drugih dostupnih izvora hrane, a ne samo povremene akcije čišćenja.