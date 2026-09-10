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Drugo izdanje konferencije "BELTALKS: Belgrade Economic Talks" održava se 10. septembra 2026. godine u Beogradu sa oko 150 predstavnika političkog, poslovnog i finansijskog sektora iz Evrope i regiona. Među brojnim visokim zvaničnicima i diplomatama, učestvuju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, kao i predstavnici međunarodnih organizacija poput GLOBSEC-a i Saveta za regionalnu saradnju.

Fokusirajući se na sektor energetike, ministarka Dubravka Đedović Handanović istakla je da je Srbija uspela da se izbori sa svim izazovima u prethodnom periodu, obezbedivši dugoročnu stabilnost sistema.

Govoreći o strateškim potezima i novim investicijama, ministarka je naglasila konkretne rezultate:

- Srbija je dosta ostvarila u protekle 4 godine, diverzifikovali smo puteve kojima gas stiže, uveli kapacitete za obnovljive izvore energije, moratorijum na gradnju nuklearnih elektrana je ukinut, sada smo otključali taj važan i veliki potencijal. Započeli smo niz novih investicionih projekata koji će dovesti do dalje diverzifikacije, radi se na novim interkonektorima sa susednim zemljama kako bismo imali dodatne putanje za snabdevanje.

Posebno je podvukla činjenicu da se globalni potresi, od rata u Ukrajini do nestabilnosti na Bliskom istoku, nisu odrazili na stabilnost snabdevanja i džepove građana Srbije:

- Građani nisu osetili energetsku krizu koja je izbila još 2022, cene su skočile zbog rata u Ukrajini. Širom Evrope smo videli da se cene gasa i struje povećavaju, to u Srbiji nije bilo tako. Osim toga, mi se već 18 meseci suočavamo sa sankcijama NIS-u, a uprkos tome što tri meseca nismo dobijali sirovu naftu, nismo imali nestašice. Potom je izbio rat u Iranu, kada su ponovo skočile cene nafte, a Srbija nije doživela skok cena. Niski vodostaj reka je uticao na rad hidroelektrane, ali smo prevazišli i te izazove. Pokazali smo da smo spremni da na brojne izazove odgovorimo adekvatno - istakla je ministarka.

Đedović Handanović je napomenula da stabilnost ne zavisi isključivo od nacionalnih okvira, budući da čitav kontinent zavisi od uvoza energenata, te da Srbija u tom pogledu nije izolovana.

- Energetska bezbednost ne može da bude zasnovana samo na unutrašnjoj bezbednosti, to je šira tema i pitanje koje se tiče cele Evrope.

Zato je, kako kaže, jačanje regionalnih i evropskih veza apsolutni prioritet, jer veća umreženost garantuje brži i efikasniji odgovor na krizne situacije.

- Sa našeg stanovišta, mi težimo da unapredimo i povećamo interkonektivnost, da se osnažuju koridori sa istoka na zapad ili sa severa na jug, a određeni delovi transbalkanskih koridora su već završeni, dok se konačan kraj radova očekuje za dve i po godine. Cilj je da se i ovaj deo Balkana poveže sa Italijom - istakla je Đedović Handanović.

Ministarka je poslala jasnu poruku evropskim institucijama, apelujući na efikasniji birokratski aparat kada je reč o energetskim integracijama:

- Voleli bismo da vidimo brži napredak evropskih institucija kada je reč o pridruživanju i usklađivanja zemalja sa jedinstvenim energetskim tržištem, a to bi povećalo energetsku bezbednost svih država. Srbija je bila prva zemlja od cele energetske zajednice koja je završila reforme u energetskom sektoru kako bi se prilagodila, ali je Komisiji bilo potrebno godinu dana da pruži povratne informacije - dodala je.