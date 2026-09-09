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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da imamo dovoljno rezervi naftnih derivata i da država nadgleda situaciju sa cenama naftnih derivata, kako bi sačuvala sigurno snabdevanje bez obzira na sve geopolitičke izazove na koje ne može da utiče.

- Ono što stvara zaista velike pritiske i nama glavobolje je pre svega cena energenata, koja kada je gas u pitanju je premašila 800 evra za 1.000 kubnih metara i to je najveća cena u poslednje tri godine, od one energetske krize 2022 - rekla je ministarka u Kragujevcu, gde je uručila ugovore za 462 domaćinstva koja su dobila subvencije za sprovođenje mera energetske sanacije svojih domova, za šta su resorno ministarstvo i Grad Kragujevac obezbedili 95,8 miliona dinara.

Đedović Handanović je dodala da ove trenutne cene energenata ne idu na celom evropskom kontinentu i da to stvara pritiske na cenu električne energije, što opet, kako je kazala, stvara i druge pritiske.

Ona je podsetila i da je celo leto hidrologija bila loša i da su dotoci na Dunavu bili na najnižem istorijskom nivou, kao i da je i hidroelektrana Đerdap imala najmanje dotoke otkada je puštena u rad.

- Sve je to stvorilo pritiske na proizvodnju električne energije, na elektroenergetski sistem, jer se čuvala i voda za hlađenje koja je potrebna za termoelektrane, pre svega u Kostolcu, međutim, remonti se završavaju i svi će biti završeni na vreme, pre grejne sezone - kazala je ministarka.

Prema njenim rečima, ono što je otežalo situaciju sa rezervama uglja je dovoz uglja iz luke Konstanca zbog niskog vodostaja Dunava, gde imamo oko 250.000 tona i koje se sada dovoze železničkim putem, ali i alternativnim putevima iz Bara.

To su, kako je dodala, količine visokokalorijskog uglja koji treba da mešanjem sa kolubarskim i kostolačkim ugljem daju veći toplotni potencijal.

- Očekujemo da će u narednih mesec dana da se situacija sa vodostajem poboljša i da će te isporuke dolaziti u većim količinama nego što to sada omogućava železnički saobraćaj - kazala je Đedović Handanović.

Istakla je i da je nabavka mazuta u toku za sve objekte koji ga koriste za grejanje.

- Ono što stvara brige je svakako pritisak na cene sirove nafte, jer je nafta opet premašila 100 dolara po barelu, čak 106 dolara juče bila. To su sve, da kažem, nepredvidivi i nepovoljni uslovi koji povećavaju rizike na koje mi ne možemo da utičemo - rekla je ministarka.

Ona je naglasila da imamo dovoljno rezervi naftnih derivata, da smo ih duplirali u poslednje četiri godine, odnosno da smo sve što smo stavili na tržište prošle godine, kada su NIS-u stupile sankcije i kada tri meseca nismo imali dotoka sirove nafte, sve te rezerve obnovili.

- Znači da apsolutno radimo posvećeno, koordinisano, i dalje nadgledamo situaciju sa cenama naftnih derivata koja nije jednostavna. Preduzeli smo različite mere u prethodnih šest meseci, od smanjenja akciza, od zabrane izvoza do stavljanja rezervi na tržište, ali i puštanjem kompanija da koriste svoje operativne rezerve, tako da smo apsolutno do sada sačuvali sigurnost snabdevanja.

Radimo i pravimo planove da to tako ostane i ubuduće i u narednim mesecima, bez obzira na sve izazove geopolitičke na koje ne možemo da utičemo - zaključila je Đedović Handanović.