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U ponudi su četiri vozila „lada niva“, „KIA K2900“, „Toyota Yaris 1.3“ i traktor „IMT 560“. Početne cene su iskazane u dinarima, bez PDV-a.

Najniža početna cena od 288.000 dinara određena je za „ladu nivu“ iz 2012. godine, koja je na gas, nije u voznom stanju i nije registrovana, a parkirana je u Sremskoj Kamenici. Po istoj početnoj ceni prodaje se i „KIA K2900“ iz 2010. godine, koja nije u voznom stanju i takođe čeka u Sremskoj Kamenici.

U ponudi je i „lada niva“ iz 2014. godine, u voznom stanju, sa početnom cenom od 336.000 dinara, kao i traktor „IMT 560“ iz 1981. godine, koji je označen kao neispravan. Početna cena traktora takođe iznosi 336.000 dinara, a mašina se nalazi u Vorovu.

„Lada niva“ iz 2017. godine, koja je u voznom stanju i nalazi se u Sremskoj Kamenici, ima početnu cenu od 480.000 dinara. Za drugu „ladu nivu“ iz 2017. godine, koja nije u voznom stanju i nalazi se u Svilošu, početna cena je 451.200 dinara. U oglasu je za ovo vozilo navedeno da je registrovano do 1. 11. 2026. godine.

„Toyota Yaris 1.3“ iz 2007. godine, a u Sremskoj Kamenici, ponuđena je po početnoj ceni od 307.200 dinara.

Razgledanje vozila do 22. septembra

Zainteresovani mogu da razgledaju vozila od 8. do 22. septembra, u periodu od 9 do 12 časova. Kontakt osoba je Žarko Nikolić, na broj telefona 021/463-666.

Pravo učešća imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja uplate depozit u visini od 10 odsto od početne cene za konkretno vozilo.

Depozit se uplaćuje na tekući račun „Nacionalni park Fruška gora“ d.o.o. Sremska Kamenica, Trg Zmaj Jove 1, broj 200-2631200102938-92, koji se vodi kod Banke Poštanska štedionica. Poziv na broj je 930, a kao svrha uplate navodi se uplata depozita za učešće u postupku po oglasu – prodaja polovnih motornih vozila, uz navođenje broja iz tabele pod kojim se vozilo vodi.

Dokaz o uplati depozita dostavlja se u zatvorenoj ponudi, uz uplatnicu ili potvrdu banke.

Ponude do 23. septembra u 9 časova

Ponude se dostavljaju na adresu „Nacionalni park Fruška gora“ d.o.o., Trg Zmaj Jove 1, 21208 Sremska Kamenica, radnim danom, najkasnije do 23. septembra 2026. godine u 9 časova.

Poreske obaveze izmiruje kupac, dok će sva prava i obaveze biti regulisani ugovorom.