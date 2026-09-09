Slušaj vest

Na prvi pogled deluje kao da je reč o običnoj plastičnoj flaši postavljenoj na krovu, ali ova jednostavna ideja može da osvetli čitavu prostoriju bez korišćenja električne energije. Sistem koji je razvio brazilski pronalazač Alfredo Moser poznat je kao "Moserova lampa", a zasniva se na prelamanju sunčeve svetlosti kroz vodu.

Princip je jednostavan. Providna plastična flaša napunjena vodom postavlja se u otvor napravljen na krovu, tako da jedan njen deo ostaje iznad krova, dok se drugi nalazi u unutrašnjosti prostorije. Kada sunčeva svetlost prođe kroz flašu, voda je prelama i raspršuje u različitim pravcima, zbog čega prirodna svetlost može da osvetli unutrašnjost prostorije.

Ovaj sistem ne proizvodi električnu energiju i ne skladišti je. Njegova svrha je da tokom dana dovede prirodnu svetlost u prostore koji nemaju dovoljno osvetljenja ili nemaju pristup električnoj energiji. Intenzitet svetlosti zavisi od sunčeve svetlosti, odnosno od doba dana i vremenskih uslova.

Od jednostavne ideje do projekta koji se proširio svetom

Moserova ideja kasnije je dobila širu primenu zahvaljujući projektu "Liter of Light", koji je 2011. godine pokrenula MyShelter Foundation na Filipinima. Cilj projekta bio je da se jednostavan i jeftin sistem osvetljenja uvede u zajednice sa slabom infrastrukturom, a ideja se potom proširila i na druge zemlje.

Posebna prednost sistema je to što se za osnovnu verziju koriste lako dostupni materijali - plastična flaša, voda i materijal za zaptivanje. Zbog jednostavne izrade i niske cene, "Liter of Light" je zamišljen kao projekat koji lokalne zajednice mogu same da primenjuju.

Iako osnovna "Moserova lampa" funkcioniše samo tokom dana, sistem je vremenom dodatno razvijan. U pojedinim verzijama dodavani su solarni paneli, baterije i LED sijalice kako bi osvetljenje moglo da se koristi i tokom noći.

Tako je ideja koja se zasniva na jednoj plastičnoj flaši i vodi postala deo šireg projekta čiji je cilj da dnevnu svetlost učini dostupnom i ljudima koji žive u područjima bez pouzdanog pristupa električnoj energiji.