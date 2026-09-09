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Predstojeći parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar predstavljaće prekretnicu za dalji pravac razvoja zemlje, poručio je potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali. Oglasivši se na svom Instagram nalogu, on je istakao da će građani birati između nastavka ekonomskog rasta i onih koji, kako je naveo, žele da blokiraju i zaustave državu. Uz poruku da Srbija ne sme da propusti razvojnu šansu građenu u protekloj deceniji, Mali je pozvao na očuvanje stabilnosti i nastavak politike koja donosi modernizaciju infrastrukture, nove investicije i viša primanja.

- Srbiju očekuju parlamentarni izbori 25. oktobra. Tog dana građani će birati da li žele dalji napredak, rast i razvoj ili ćemo dozvoliti da blokaderi zaustave našu zemlju. Na nama je da to ne dopustimo, da se izborimo da nastavimo putem razvoja, novih investicija, modernizacije infrastrukture, rasta plata i penzija, kao i otvaranja novih radnih mesta širom zemlje.

Srbija neće propustiti svoju razvojnu šansu koju je gradila u protekloj deceniji. Uz nastavak započetih projekata i realizaciju svih planova čak i u teškim svetskim okolnostima, možemo da nastavimo da jačamo ekonomiju, unapređujemo kvalitet života građana i dodatno učvršćujemo svoju poziciju u regionu i Evropi. Zato je važno sačuvati stabilnost i nastaviti putem napretka i razvoja.

Uveren sam da građani prepoznaju rezultate koji su ostvareni i da će podržati politiku koja garantuje dalji rast, nove investicije i sigurniju budućnost za sve. Idemo dalje, za još uspešniju, snažniju i Ujedinjenu Srbiju - napisao je ministar.