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Država je povećala sredstva za stambene kredite mladima na 900 miliona evra, omogućavajući lakšu kupovinu prve nekretnine uz fiksnu kamatu od 3,5%. U pitanju je jedna u nizu mera države koja podstiče ostanak mladih u zemlji i povećava ekonomski standard građana.

Kako se navodi u obrazloženju Predloga zakona koji je usvojen u Skupštini Srbije, razlog za izmene je veliko interesovanje mladih za program subvencionisanih stambenih kredita, zbog čega su prvobitno opredeljena sredstva postala nedovoljna da zadovolje postojeću tražnju.

U obrazloženju se ističe da ova izmena ne predstavlja suštinsku promenu zakona, već omogućava nastavak sprovođenja postojećih mera podrške mladima pri kupovini prve nekretnine.

Ko može da konkuriše?

Pravo na ovaj kredit imaju mladi koji ispunjavaju sledeće osnovne uslove:

• Starosna granica: Mogu konkurisati lica od svog 20. rođendana pa sve do dana pre 36. rođendana u trenutku podnošenja zahteva.

• Državljanstvo i prebivalište: Podnosioci zahteva moraju biti državljani Republike Srbije i imati prebivalište u Republici Srbiji.

• Kreditna istorija: Ne smete imati neizmirene obaveze prema bankama u poslednjih 12 meseci, niti mere bankarskog restrukturiranja dugovanja. Možete konkurisati čak i ako već imate nesmetani kredit (koji nije stambeni), pod uslovom da ispunjavate uslove kreditne sposobnosti banke.

Uslovi u vezi sa zaposlenjem

Foto: Shutterstock, Kurir

Ne morate nužno biti zaposleni za stalno. Korisnici kredita mogu biti:

• Zaposleni na neodređeno vreme.

• Poljoprivrednici i preduzetnici (obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti).

• Samostalni umetnici.

• Zaposleni na određeno vreme (uz obezbeđenje solidarnog jemstva člana uže porodice).

• Nezaposleni lica (takođe uz solidarno jemstvo člana uže porodice).

Napomena za jemce: Jemstvo podrazumeva samo užu porodicu, a jemac mora biti kreditno sposoban i imati dobru kreditnu istoriju.

Šta se smatra "prvom stambenom nekretninom"?

Zakon striktno definiše uslove pod kojima se nekretnina smatra prvom:

• Ne smete imati nijednu stambenu nekretninu u svom vlasništvu i ne smete biti (niti ste ikada bili) korisnik stambenog kredita.

• Ukoliko ste nasledstvom postali vlasnik dela nepokretne imovine (makar ne živeli u njoj), nemate pravo na ovaj kredit jer zakon prepoznaje samo nekretninu koju korisnik stiče samostalno, a do podnošenja zahteva nije imao nekretninu na svoje ime.

• Ako ste u braku, a vaš supružnik je vlasnik nekretrine, imate pravo da konkurišete za ovaj kredit, pod uslovom da vi lično nemate stambenu nekretninu i niste korisnik stambenog kredita.

• Ukoliko ste vlasnik zemljišta koje nije građevinsko, to vas ne sprečava da aplicirate za kredit.

Kakva nekretnina se može kupiti?

Kredit je strogo namenski za rešavanje stambenog pitanja:

Kupovina nekretnine Foto: Sasomange

• Dozvoljeni objekti: Stan, kuća, deo stambene zgrade namenjen stanovanju, garaža ili garažno mesto (ako se kupuje uz stan), kao i građevinsko zemljište sa dozvolom za izgradnju kuće.

• Kredit se može koristiti za kupovinu montažne kuće ili za izgradnju kuće.

• Nedozvoljeni objekti: Vikendice se ne smatraju stambenom nepokretnošću.

• Ograničenja: Kupljena nekretnina mora biti isključivo za stanovanje i ne sme se prodati (otuđiti) niti izdavati u zakup u prvih 6 godina od odobravanja kredita.

• Uknjiženost: Postojeći objekti (starogradnja i novogradnja) moraju biti uknjiženi u katastru. Za objekte u izgradnji postoje specifični uslovi (npr. banka/država mora finansirati izgradnju, obezbeđen stepen završenosti od minimum 60% kod drugih banaka, ili je nosilac dozvole Građevinska direkcija Srbije).

Finansijski uslovi kredita

Uslovi zaduživanja i otplate su izuzetno povoljni u odnosu na komercijalne kredite:

• Maksimalni iznos: Do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan odobrenja. Cena same nekretnine koja se kupuje nije ograničena.

• Učešće: Minimalno iznosi samo 1% vrednosti nekretnine (na primer, za kredit od 100.000 evra, potrebno je svega 1.000 evra učešća). Moguće je dati i veće učešće.

• Kamata u prvih 6 godina: Fiksna kamata je 3,5% godišnje, ali država subvencioniše 2 procentna poena, što znači da korisnik plaća kamatu od samo 1,5% godišnje.

• Kamata nakon 6 godina: Prelazi u promenljivu i obračunava se kao 3M ili 6M EURIBOR + margina od 2,0%.

• Garancija države: Država daje bankama garanciju u visini od 40% odobrenog kredita tokom prvih 10 godina otplate.

• Rok otplate: Maksimalno 40 godina, s tim da otplata mora biti završena do vaše 70. godine života. Moguće je izabrati i kraći rok.

• Grejs period i prevremena otplata: Omogućen je grejs period do 12 meseci. Prevremena otplata (delimična ili u celosti) je dozvoljena u bilo kom trenutku bez ikakvih naknada.

Troškovi, naknade i povraćaj PDV-a

Ovaj program oslobađa kupca mnogih standardnih troškova:

• Besplatne stavke: Ne postoje troškovi obrade kredita, upisa hipoteke, izdavanja lista nepokretnosti, niti notarske overe založne izjave i kupoprodajnog ugovora.

• Obavezni trošak: Jedini veći i značajan trošak jeste procena vrednosti nekretnine.

• Povraćaj PDV-a: Kupljeni stanovi uz ovaj kredit podležu pravu na povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana (ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi za to).

Gde i kako aplicirati?

Stambeni kredit Foto: Sasomange

• Prijave se podnose direktno u poslovnicama banaka u Srbiji.

• Sve banke imaju pravo učešća, te se preporučuje da se unapred konsultujete sa željenom bankom oko spiska potrebne dokumentacije, koji zavisi od internih procedura te institucije.

• Za dodatne informacije i nedoumice, Ministarstvo finansija je otvorilo adresu e-pošte: kontakt@mfin.gov.rs.