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Cena šećera na svetskom tržištu od početka godine porasla je oko 40 odsto, pod pritiskom straha od manjka ponude nakon vremenskih nepogoda i slabijih očekivanja proizvodnje u velikim proizvođačima poput Brazila i Indije. Ipak, stručnjaci smatraju da za sada nema razloga za poskupljenje šećera u Srbiji.

Prema procenama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ovogodišnja proizvodnja šećera u Srbiji trebalo bi da dostigne oko 220.000 tona, što je dovoljno za podmirivanje domaćih potreba. Deo viškova mogao bi da bude plasiran i na inostrana tržišta, pre svega u zemlje regiona.

Agroekonomski stručnjak Milan Prostran kaže za Direktno.rs da trenutna situacija na svetskom tržištu ne bi trebalo direktno da se prelije na domaće potrošače.

- Nema nekih većih razloga za poskupljenje. Površine pod šećernom repom obezbeđuju dovoljno šećera za naše potrebe, a ostaje i deo viškova, možda oko 50.000 do 100.000 tona, koji može da bude namenjen izvozu. U svakom slučaju, nema velikih razloga da na našem tržištu šećer bude skuplji - kaže Prostran.

Domaća potrošnja je smanjena

Na tržište utiče i činjenica da je domaća potrošnja šećera smanjena, navodi Prostran. Eventualni viškovi mogli bi da budu iskorišćeni za izvoz, pre svega od strane privatnih kompanija. Istovremeno, određeni pritisci na cene mogu se pojaviti kod velikih industrijskih korisnika šećera.

- Kakvi će aranžmani šećerana biti sa konditorima, farmaceutskom industrijom, proizvođačima alkohola i ostalim korisnicima šećera, videćemo. Možda kod njih dođe do određenih promena cena, ali to je druga stvar - ukazuje Prostran.

Šećer od trske sve konkurentniji

Jedan od razloga zbog kojih je šećer od šećerne trske veoma konkurentan belom šećeru proizvedenom od šećerne repe jeste niža cena proizvodnje.

- Kada je reč o cenovnoj konkurenciji, šećer od trske je veoma konkurentan, imajući u vidu da se šećerna trska gaji u zemljama u kojima je radna snaga jeftinija. Zbog toga je taj šećer izuzetno konkurentan. No, i proizvodnja šećerne trske je verovatno podbacila, ali problem sa proizvodnjom šećera u Evropi ima i dublje, dugoročnije uzroke - objašnjava Prostran.

Prema njegovim rečima, evropska proizvodnja šećerne repe godinama se suočava sa promenama u agrarnoj politici i posledicama klimatskih promena.

- Evropa je ranije izuzetno vodila računa o šećernoj repi kao kulturi od koje se dobija kvalitetan šećer. Međutim, ti podsticaji su ukinuti, a zbog klimatskih promena smanjene su i površine pod šećernom repom u Evropi. To je uticalo na smanjenu ponudu belog šećera, kao rezultat i klimatskih promena i napuštanja podsticaja od strane EU - navodi on.

Srbija od 15 šećerana stigla do tri ili četiri

Promene na evropskom tržištu odrazile su se i na domaću industriju šećera. Prostran podseća da je Srbija nekada imala čak 15 šećerana, dok ih je danas u funkciji svega tri ili četiri. Veliki broj šećerana u Evropi prestao je da radi, između ostalog zbog pritiska jeftinijeg šećera od šećerne trske i ekonomičnosti proizvodnje.

- Iz tih razloga je i značajan broj naših šećerana ugašen. Srbija je imala 15 šećerana, a danas su u funkciji tri ili četiri. Tu je, pre svega, u pitanju ekonomičnost proizvodnje - zaključuje Prostran.