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Premijer Singapura Lorens Vong, koji je najplaćeniji šef vlade na svetu sa osnovnom platom od oko 1,5 miliona evra godišnje, uskoro će dobiti povišicu, zajedno sa ministrima, kroz najavljeno prvo povećanje zarada u poslednjih 15 godina, prenosi AP.

Ministri u gradu-državi Singapuru će u budućnosti dobijati veće osnovne plate, do 1,8 miliona singapurskih dolara (1,22 miliona evra), umesto sadašnjih 1,1 milion singapurskih dolara (približno 748.000 evra).

Plata premijera će u okviru povećanja zarada biti povećana sa 2,2 miliona na čak 3,6 miliona singapurskih dolara (2,47 miliona evra).

Vong je kazao da postoji opravdanje za povećanje plata, zato što će politika postati neprivlačna za vrhunske talente, ako plate ne porastu.

Plate visokih političkih zvaničnika u Singapuru zasnivaju se na srednjem godišnjem prihodu 1.000 ljudi sa najvećim prihodima u zemlji a zatim se odbija popust od 40 odsto kako bi se uzeo u obzir poseban karakter političke funkcije.

Prema vladi, ministarske plate su zaostajale za platama u privatnom sektoru.

"Dobro upravljanje nije bilo podrazumevano u Singapuru. Ono je svesno građeno tokom mnogih godina", rekao je Vong, koji je dodao da nova struktura plata daje vladi "bolju šansu da ubedi sposobne Singapurce da se uključe i da okupi najbolji mogući tim za Singapur".

Povećanje plata će biti sprovedeno u fazama - opšte povećanje od devet odsto za ministre planirano je za 15. oktobar, a dalja povećanja će biti povezana sa učinkom i odgovornostima.

Prema platformi PoliticalSalaries.com, Vong je već najplaćeniji šef vlade na svetu.

U poređenju sa njim, britanski premijer prima Endi Bernam oko 174.000 britanskih funti godišnje (oko 197.000 evra), američki predsednik Donald Tramp 400.000 američkih dolara (približno 343.000 evra) a nemački kancelar Fridrih Merc je šesti na globalnoj rang listi sa osnovnom platom od oko 321.000 evra godišnje.