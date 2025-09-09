Slušaj vest

Kompanija Sunoko, članica MK Group, započela je ovogodišnju kampanju prerade šećerne repe u prerađivačkim centrima u Vrbasu i Pećincima, a paljenju peći u šećeranama tradicionalno su prisustvovali zaposleni. Sunoko će ove godine preraditi oko 1,2 miliona tona šećerne repe sa blizu 22.000 hektara, što će rezultirati proizvodnjom od oko 170.000 tona šećera.

Foto: Promo/Vladimir Pobor

Ove godine u Srbiji je šećerna repa posejana na 31.000 hektara, a zbog klimatskih uslova donela je brojne izazove. Zbog kišovitog marta setva je počela kasnije nego što je planirano, a čak 12% posejanih površina moralo je da bude presejano zbog šteta od mraza, pokorice i vetra. Od kraja maja do sredine jula poljoprivredni proizvođači suočili su se i sa ekstremnom sušom i tropskim talasima.

Foto: Promo/Miša Obradović

„Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, šećerna repa se pokazala otpornijom od drugih ratarskih kultura i opravdala svoju titulu kraljice polja, pa se na većini površina očekuje prinos na nivou petogodišnjeg proseka. Uprkos manjoj površini koja je zasejana šećernom repom, ovogodišnja kampanja će obezbediti stabilno snabdevanje domaćeg tržišta šećerom, a određene količine biće i za izvoz. Nastavljamo sa kontinuiranim ulaganjima, saradnjom i pružanjem pomoći poljoprivrednim proizvođačima, kao i razvojem novih tehnologija, jer je to jedini način da obezbedimo održivu proizvodnju i zadržimo lidersku poziciju Srbije na regionalnom tržištu šećera”, izjavio je Slobodan Košutić, generalni direktor Sunoka.

Svoj doprinos ove godine imao je Istraživačko-razvojni centar Sunoka, koji je kroz praćenje bolesti i pojave štetočina davao preporuke uzgajivačima šećerne repe kako da zaštite useve na najbolji način, predlagao sortimente otpornije na sušne uslove i pružao agrotehničke mere za bolju konzervaciju vlage u zemljištu. Na ovaj način omogućeno je da list šećerne repe bude dobro zaštićen od bolesti uz manji broj fungicidnih tretmana, a usevi su očuvani u uslovima suše. Sunoko će svojim kooperantima i ove godine ponuditi najbolje uslove ugovaranja za proizvodnju šećerne repe koji će za 2026. godinu biti poznati u septembru.

Foto: Promo/Jakov Simović