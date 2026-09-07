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Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali ugostio je generalnog direktora Francuske agencije za razvoj (AFD) Kristofa Lekurtjea, razgovarajući sa njim o novim projektima i daljem podsticanju održivog razvoja. Kako je ministar istakao na svom Instagram nalogu, činjenica da je ovo prva zvanična poseta Lekurtjea nekoj evropskoj zemlji od stupanja na dužnost, predstavlja jasnu potvrdu poverenja u srpsku ekonomiju, koja beleži rezultate jedne od najbrže rastućih u Evropi.

- Danas sam se sastao sa generalnim direktorom Francuske agencije za razvoj (AFD) Kristofom Lekurtjeom, kome je ovo prva zvanična poseta nekoj evropskoj zemlji otkad je stupio na dužnost u maju ove godine.

Zadovoljni smo dosadašnjom saradnjom sa glavnom francuskom institucijom za finansiranje održivog razvoja, ali uvek ima prostora za nove projekte i dalji razvoj.

Srbija je u jeku investicionog talasa koji je intenziviran sa dobijanjem organizacije specijalizovane međunarodne izložbe Ekspo 2027 i interesovanje institucionalnih investitora je pojačano, što je za nas uvek dobro.

Odgovorno planiramo, ali i odgovorno realizujemo sve započete projekte jer je očuvanje makroekonomske stabilnosti za nas prioritet. Fiskalna disciplina je za Srbiju od ključne važnosti i to sam detaljno obrazložio svom sagovorniku, uz sve makroekonomske pokazatelje koji su nas doveli do pozicije jedne od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Taj trend rasta želimo da nastavimo.