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Sipate gorivo na samouslužnoj benzinskoj pumpi u stranoj zemlji, kakvih ima mnogo, i prilazi vam nepoznata osoba. Kaže da iz nekog razloga ne može da koristi sopstvenu karticu za plaćanje goriva. Ima gotovinu, samo ne može da sipa putem kartice. Pita vas da li možete vi da provučete svoju karticu, a ona će vam odmah dati novac, desetak, dvadeset evra. Zvuči bezazleno. I upravo na tome ova prevara može da prođe.

Problem nastaje ako se nakon prvog sipanja transakcija zapravo ne završi kako treba. Na nekim samouslužnim pumpama karticom se unapred autorizuje određeni iznos, a konačna naplata zavisi od količine sipanog goriva, piše El Pais.

Pištolj nije vraćen u ležište

Ako pištolj nije pravilno vraćen u ležište i transakcija ostane otvorena, druga osoba može ponovo da ga uzme i nastavi da sipa. Sve pritom ide na karticu kojom je prethodno plaćeno. Vi ste u međuvremenu već uzeli novac za nekoliko litara i otišli, uvereni da je sve završeno.

U Francuskoj su takvi slučajevi ponovo zabeleženi ove godine. Prevaranti su čak koristili malu kuglicu od aluminijumske folije kako bi sprečili da se pištolj do kraja vrati u ležište. Tako transakcija ostaje aktivna, a sledeće sipanje može biti naplaćeno prethodnom korisniku. I u drugim zemljama Evrope, poput Belgije i Španije, beleže se slične prevare na benzinskim pumpama.

Kod nekih sistema unapred se autorizuje do 150 evra. Ako ste, na primer, sipali za 30 evra, neko nakon vas može pokušati da potroši još 120 evra na istu autorizaciju.

Zato nije loše bilo gde biti oprezan kada vam na benzinskoj pumpi priđe nepoznata osoba sa molbom da joj platite gorivo, posebno na pumpama bez zaposlenih, gde ceo postupak obavljate sami. Najjednostavnije pravilo: ne plaćajte gorivo nepoznatoj osobi svojom karticom.

Ako to ipak učinite, nemojte samo da uzmete novac i odete. Proverite da li je pištolj stvarno vraćen u ležište, da li je sipanje završeno i da li uređaj pokazuje da više nema aktivne transakcije. Nekoliko litara za tuđe gorivo može vrlo lako da postane mnogo skuplje od gotovine koju ste stavili u džep.