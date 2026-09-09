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Kako cene električne energije u Srbiji postepeno, ali sigurno rastu, a zimski računi postaju sve veći udar na kućni budžet, sve veći broj građana ozbiljno razmatra prelazak na solarnu energiju. Solarni paneli više nisu rezervisani samo za tehnološke entuzijaste, oni postaju realna, isplativa opcija za prosečno domaćinstvo koje želi da smanji fiksne troškove i obezbedi energetsku nezavisnost, naročito u danima čestih isključenja struje.

Koliko realno košta instalacija?

Cena solarnog sistema najčešće se izražava po instalisanom kilovatu (kW) snage. Prosečno domaćinstvo u Srbiji ugrađuje sistem od 3 do 10 kW, u zavisnosti od potreba i raspoloživog budžeta. Fiksnu cenu je teško odrediti jer se tržište brzo menja, ali na konačan račun najviše utiču sledeći faktori:

Veličina sistema: Veći sistemi (npr. od 10 kW) imaju nižu cenu po instalisanom kilovatu jer se fiksni troškovi montaže i opreme raspodele na više panela.

Oprema i baterije: Poznatiji brendovi panela i invertera su skuplji, a ukoliko se odlučite za sistem sa baterijama (hibridni inverteri), cena celokupne instalacije može skočiti i za 40 do 60 odsto.

Konfiguracija krova: Kosi krov orijentisan ka jugu zahteva znatno manje dodatnih konstrukcija u odnosu na ravan krov ili krov koji je delimično u senci.

Zlatno pravilo Uvek zatražite ponude od najmanje tri različita izvođača za istu specifikaciju. Cene se mogu razlikovati i za 20 do 30 odsto, ali obavezno proverite dužinu garancije, jeftina ugradnja sa kratkom garancijom najčešće vas na kraju košta najviše.

Za koliko godina se vraća uloženi novac?

Formula je naizgled jednostavna, cena celog sistema podeli se sa prosečnom godišnjom uštedom na računima za struju.

Za sisteme bez baterija, period povraćaja u Srbiji trenutno se kreće od 5 do 9 godina. Za sisteme sa baterijama taj period može preći i 10 godina. Imajući u vidu da je vek trajanja modernih panela od 25 do 30 godina, to znači da će vam, nakon što se sistem otplati, on donositi čistu uštedu i besplatnu struju još najmanje 15 do 20 godina.

Skriveni troškovi i na šta obratiti pažnju

Iako zvuči idilično, solarni sistemi nose i određene troškove i rizike koje morate ukalkulisati:

Zamena invertera: Dok paneli traju 30 godina, inverter (mozak sistema) se najčešće kvari i menja nakon 10 do 15 godina.

Održavanje: Paneli se moraju povremeno čistiti od prašine i prljavštine kako bi zadržali maksimalnu efikasnost.

Garancija: Pažljivo čitajte sitna slova. Garancija proizvođača na same panele je često 25 godina, ali garancija instalatera na ugradnju (curenje krova, kablovi) može biti svega 2 do 5 godina. Zato birajte stabilne firme koje neće nestati sa tržišta.