Kupovina polovnog automobila često podseća na ruski rulet, a prema rečima italijanskog stručnjaka Roberta Macua, određeni motori su "metak u cevi“ koji samo čeka da isprazni vaš novčanik. Macu upozorava da tehnološki napredak nije uvek doneo veću pouzdanost, a na njegovoj listi problematičnih našli su se i neki od najpopularnijih modela na našim putevima.

Premijum brendovi pod lupom

Najveće razočaranje dolazi iz segmenta luksuznih vozila. Macu izdvaja 2.0 dizel Ingenium motor kompanije Jaguar Land Rover kao potpuni promašaj. Iako je trebalo da predstavlja vrhunac inženjerstva, dvostruki lanac nije sprečio česte i skupe kvarove. Slična sudbina zadesila je i čuveni BMW-ov N47 motor, kod kojeg je lanac razvoda toliko često otkazivao da je na kraju povučen iz prodaje.

Za one koji ciljaju vrhunske performanse, Macu posebno izdvaja BMW-ov V8 N63 motor.

- Popravke na ovom motoru često su prelazile 10.000 evra zbog problema sa turbinama, lancem i velikom potrošnjom ulja- zaključuje italijanski stručnjak.

Masovni modeli: Od Renoa do Hjundaija

Ni vozači sa plićim džepom nisu pošteđeni problema. Na meti kritika našao se Renaultov 1.2 TCe motor druge generacije, koji je zbog prekomerne potrošnje ulja napravio velike probleme vlasnicima modela Megane, Captur i Duster.

Problematična saradnja grupacija PSA i BMW rezultirala je 1.6 THP motorom, koji Macu opisuje kao izuzetno osetljiv kada su u pitanju klipovi i natezači lanca. Takođe, korejski giganti Hyundai i Kia suočili su se sa milionima opoziva zbog Theta II motora (2.0 i 2.4 litra), koji su proizvođače koštali bogatstvo, a vlasnike mnogo nerava.

VODIČ ZA KUPCE POLOVNJAKA

PROIZVOĐAČ / MOTOR GLAVNI KVAROVI NAJČEŠĆI MODELI

JLR 2.0 Ingenium Otkazivanje lanca, mešanje goriva i ulja Jaguar F-Pace, XE; Land Rover Discovery, Evoque

BMW N47 (2.0 d) Pucanje pogonskog lanca, skupi servisi BMW Serija 1, 3, 5, X1, X3 (2007–2014)

Renault 1.2 TCe Gubitak kompresije, velika potrošnja ulja Renault Megane, Captur; Dacia Duster, Lodgy

PSA/BMW 1.6 THP Problemi sa natezačem lanca, naslage na ventilima Peugeot 208, 308; Citroen DS3, C4; Mini Cooper S

Hyundai/Kia Theta II Oštećenje ležajeva radilice, opasnost od požara Hyundai Tucson, Santa Fe; Kia Sportage, Sorento

BMW N63 (V8) Pregrevanje, problemi sa turbinama, skupo održavanje BMW 550i, 650i, 750i, X5 xDrive50i