Slušaj vest

Verovatno najslavniji model u istoriji Mercedesa je čuvena serija W123. Zadržavši se u proizvodnji od novembra 1975. (limuzina) do januara 1986. godine (coupe i karavan), W123 je prodajom 2,7 miliona primeraka postao najuspešniji Mercedes.

Nakon sporog povećanja proizvodnje tokom prve godine, kupci koji su naručili W123 suočili su se s dugim periodom čekanja od devet do 12 meseci. Pojavilo se crno tržište za kupce koji su bili spremni da plate više za trenutnu isporuku, a malo korišćeni W123 postizali su cenu oko 5.000 nemačkih maraka iznad fabričke.

Poput njegovih prethodnika, W123 je stekao reputaciju dobro napravljenog i pouzdanog modela: dizelaši su bili omiljeni među taksistima jer su s lakoćom dostizali 500.000 ili više kilometara samo s manjim mehaničkim problemima.

Nakon što bi W123 dostigao kraj svog životnog veka u Evropi, često bi bio otpreman u Afriku i zemlje trećeg sveta gde je bio visoko cenjen zbog svoje sposobnosti udobnog kretanja po neravnim putevima i retkih poseta servisima. Međutim, kako godine prolaze, polovni W123 sve ređe završavaju u Africi, a češće u oglasima kao cenjen proizvod na tržištu polovnjaka i oldtajmera.

Foto: Shutterstock

Da dobro očuvani primerci dostižu astronomske cene, pokazuje primer Mercedesa 200 D, kojeg je ponudio holandski diler “Klaas de Poel” iz Surhuisterveena. Limuzina prvi put registrovana u septembru 1982. godine je dugo stajala u privatnoj kolekciji kod jednog Volvo dilera. Od 2016. do početka 2024. godine, lokalni kolekcionar je kupio klasika s 54.000 km i s njim prešao dodatnih 4.000 km.

Zatim je promenio još jednog vlasnika, pre nego što je završio u kući “Klaas de Poel”. Sada je Mercedes 200 D oglašen s pređenih 59.654 kilometara. Pravi dragulj obzirom da je ispod haube neuništivi 2,0 litarski dizelaš snage 60 “konja” i najvišeg obrtnog momenta 113 Nm. Zanimljivo da snagu na zadnje točkove prenosi 4-stepeni automatski menjač, koji je dodatno prigušio ionako slabe performanse.