Policija u Beverli Hilsu pokrenula je novu akciju protiv previše bučnih automobila, a među prvim zaustavljenim vozilima našli su se Porsche Carrera GT, Chevrolet Corvette C8 i Audi R8.

Akcija je sprovedena uz pomoć kompanije PipeDown Solutions, specijalizovane za kontrolu buke iz auspuha. Policajci su prošli posebnu obuku, nakon čega su odmah krenuli u kontrole na ulicama.

Najviše pažnje privukao je Porsche Carrera GT, čiji je izduvni sistem izmeren na 106,4 decibela.

Audi R8 zabeležio je 108 decibela, dok je Corvette C8 dostigao čak 116 decibela.

Kalifornijski zakon koristi precizno definisan test merenja buke, pa policija ne kažnjava vozače samo na osnovu subjektivnog utiska.

Zvuk auspuha meri se specijalnim uređajima pod tačno određenim uslovima i obrtajima motora.

Prema pravilima u Kaliforniji, granica za većinu putničkih vozila iznosi 95 decibela, što znači da su pojedini sportski automobili daleko premašili dozvoljene vrednosti.

Stanovnici Beverli Hilsa navodno su pozitivno reagovali na akciju policije, a mnogi su komentarisali da je "krajnje vreme" za strožu kontrolu preglasnih automobila.