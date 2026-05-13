Osnovna funkcija svećice je paljenje smese goriva i vazduha preskakanjem visokonaponske iskre između elektroda svećice.

Uzmimo u obzir da svećica može da zapali smesu goriva i vazduha između 500 do 3.500 puta u minuti - njen ispravan rad omogućava lako pokretanje motora, nesmetan i efikasan rad motora, optimalnu potrošnju goriva i smanjenje emisija štetnih gasova.

Problemi sa radom motora

Primedbe na rad motora mogu biti povezane i sa neispravnim radom svećica. Problemi mogu nastupiti i nakon zamene svećica, motor se lošije pokreće ili mu je smanjena snaga, što najčešće može ukazati na pogrešno određene i ugrađene svećice, piše Revija HAK.

Drugi najčešći tip primedbe do kog dolazi u vožnji je isprekidan rad motora zbog izostanka paljenja na određenom cilindru.

Sa dužim periodom isprekidanog rada cilindra motora, dolazi do uključenja kontrolne lampice ispravnosti rada motora, a često u praksi dolazi do izostanka iskre između elektroda svećice zbog nastupanja neispravnosti na visokonaponskim komponentama, bobini ili visokonaponskim kablovima. Uzrok svih nastalih neispravnosti može biti lošije stanje svećica, a čest razlog u praksi je neredovna zamena.

Interval zamene svećica određuje proizvođač i može biti različito postavljen, od 20.000 km do 120.000 km, u zavisnosti od vrste ugrađene svećice. Vaš plan održavanja vozila može sadržati preporuku na koliko je kilometara potrebno zameniti svećice, a servisna literatura koju koristi radionica definitivno će sadržati ovu informaciju.

Važnost redovne zamene svećica

Za ispravan rad motora, proizvođač određuje na svećici broj spoljnih elektroda, deo između masene i središnje elektrode, materijal i kvalitet središnje i masene elektrode, kao i radnu temperaturu svećice. Prilikom kupovine svećica potrebno je kataloški odrediti svećicu prema vozilu i ugrađenom motoru kako bi se zapis na svećici uskladio sa toplotnom vrednosti koju zahteva proizvođač vozila.

Zamena svećica može ponekad izgledati kao vrlo jednostavna radnja po modelu "uradi sam", ali potrebno je biti oprezan ako nismo u potpunosti sigurni šta radimo i ne pratimo pravila struke, ili ne koristimo adekvatan alat i literaturu.

Nestručnim radom možemo prouzrokovati brojne probleme na motoru, kao i mogućnost strujnog udara. Naime, može doći do izbijanja visokog napona prilikom rada motora u dodiru sa visokonaponskim komponentama sistema paljenja.

Ako uporedimo probleme koji nastaju propuštanjem zamena svećica nekad i danas, možemo zaključiti kroz praksu da danas najčešće nećemo uočiti probleme sa pokretanjem motora, što je na starijim modelima automobila bio slučaj.

Skupe posledice

Često neće doći ni do problema u radu, ali će posledice biti nagle i skupe. Najgore je kada dođe do pucanja izolacionog materijala (keramike) koja pada u cilindar i mehanički ošteti motor dok radi. Ovaj slučaj izazvan je većim brojem ciklusa temperaturnih promena nego što ih je proizvođač odredio u predviđenom intervalu zamene svećice.

Preporuka je da se vodi dnevnik održavanja i redovno menjaju svećice motora, a trošak zamene svećica može biti samo 1-2 odsto iznosa koji biste izdvojili za popravku motora ukoliko neispravna svećica uzrokuje problem.