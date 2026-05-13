Nemački časopis Öko-Test testirao je 30 maslinovih ulja sa oznakom "ekstra devičansko” i otkrio da ta oznaka često ne garantuje stvarni kvalitet - a rezultati su iznenadili mnoge.

Samo dva ulja zaslužila su ocenu "vrlo dobro”: Rapunzel ekstra devičansko maslinovo ulje iz Italije i Aldi-jevo bio ulje, koje se posebno istaklo zbog niske cene. Kauflandov K-Classic dobio je ocenu „dobro”, uz napomenu o tragovima dva pesticida.

Čak sedam ulja nije zadovoljilo standarde za "ekstra devičansko” i dobilo je ocenu "nedovoljan”, a zanimljivo je da je među njima bilo šest bio proizvoda. Neka su imala užegao ukus i miris, a druga neprijatan "blatnjav” ukus koji nastaje fermentacijom maslina pre prerade.

Problem pesticida i mineralnih ulja

Ostaci pesticida pronađeni su u gotovo svim konvencionalnim uljima, ali i u nekim bio proizvodima. Najlošije je prošlo Bellasan ulje iz Aldija sa čak šest različitih pesticida.

Posebno zabrinjava prisustvo difenokonazola i tebukonazola - fungicida za koje postoji sumnja da mogu biti kancerogeni ili štetni po reproduktivno zdravlje.

U svih 30 testiranih ulja pronađeni su i tragovi mineralnih ulja koja mogu dospeti u proizvod tokom proizvodnje ili transporta, a neke vrste tih jedinjenja smatraju se potencijalno kancerogenim i štetnim za DNK.

Plastični omekšivači i saveti za kupovinu

Pet bio ulja sadržalo je dibutil-ftalat (DBP), hemikaliju iz plastike koja može delovati poput hormona i negativno uticati na plodnost. Iako je u EU danas zabranjena u materijalima koji dolaze u kontakt sa jestivim uljima, u ulje može dospeti preko cevi ili zaptivki u proizvodnji.

Stručnjaci savetuju kupovinu početkom godine, kada u prodavnice stižu sveža ulja nove berbe.

Kod kuće ulje treba čuvati na tamnom mestu, dobro zatvoreno i po mogućstvu na temperaturi ispod 15 °C - ali ne u frižideru, jer tako gubi deo arome i kvaliteta.