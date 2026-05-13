Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom tokom samita "Fajnenšel tajmsa" o energetskoj tranziciji, gde su dogovarani ključni infrastrukturni projekti. U fokusu susreta bila je izgradnja novih gasnih koridora koji će preko Severne Makedonije povezati Srbiju i Grčku. Kako je ministarka istakla na svom Instagram profilu, ovaj projekat će otvoriti potpuno novi pravac snabdevanja prirodnim gasom i drastično ojačati energetsku sigurnost našeg regiona.

- Tokom samita o energetskoj tranziciji u Grčkoj, imala sam priliku da sa premijerom Grčke, Kirjakosom Micotakisom, razmenim mišljenja o važnosti izgradnje novih gasnih koridora koji će povezati Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije i otvoriti novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom, zarad jačanja energetske sigurnosti regiona.

Istakla sam i koliko je važno povezivanje i integracija Srbije i Balkana u evropsko tržište električne energije, kao i da uvedena taksa na emisije ugljen dioksida od strane EU negativno utiče na taj proces, na direktnu štetu Grčke, zbog čega je zajednički napor u Briselu neophodan. To će povećati energetsku sigurnost i doprineti smanjenju cena električne energije u celoj jugoistočnoj Evropi. Da bismo to postigli, potrebno je da nastavimo da investiramo u jačanje prenosne mreže i interkonektivnih kapaciteta, kao i da gradimo dalekovode i nove energetske koridore koji će dodatno povezati ceo region, o čemu ću narednih dana nastaviti razgovore sa ministrima iz regiona tokom ministarskog samita.

Iskoristila sam priliku da se zahvalim premijeru Micotakisu na podršci koju Grčka pruža našoj zemlji po svim pitanjima od nacionalnog i državnog interesa - napisala je ministarka.