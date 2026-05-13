U vremenu promenljivih tržišnih uslova i potrebe za sigurnim upravljanjem ličnim finansijama, sve veći broj građana okreće se investicionim fondovima kao fleksibilnom i dostupnom rešenju za očuvanje i uvećanje vrednosti svojih sredstava.

Osnivanjem UniCredit Investa, UniCredit Banka proširila je svoju ponudu finansijskih rešenja i građanima nudi dodatnu mogućnost da slobodna sredstva usmere ka investicionim fondovima, modelu ulaganja koji je širom sveta već godinama jedan od najpopularnijih načina za dugoročno upravljanje ličnim finansijama.

U fokusu ponude nalaze se fondovi novčanog tipa pod upravljanjem društva UniCredit Invest a.d. Beograd – onemarkets UC Invest Cash EUR Fund i onemarkets UC Invest Cash Dinar Fund, čiji je investicioni cilj očuvanje vrednosti uloženih sredstava uz ostvarivanje stabilnog prinosa kroz profesionalno upravljanje i pažljivo odabrane finansijske instrumente.

Investicioni fondovi ovog tipa spadaju u kategoriju UCITS (Undertakings for Collective Investment in Tranferable Securities) fondova očuvanja vrednosti imovine, koji sredstva dominantno plasiraju u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i depozite, sa ciljem smanjenja rizika i obezbeđivanja stabilnosti ulaganja. Prednost ovakvog vida investiranja ogleda se u kombinaciji dostupnosti, diversifikacije i stručnog upravljanja – sredstva investitora raspoređuju se u različite finansijske instrumente, čime se rizik dodatno optimizuje, dok tim eksperata kontinuirano prati tržišna kretanja i prilagođava investicionu strategiju.

EUR fond namenjen je klijentima koji žele da investiraju u međunarodnoj valuti, dok dinarski fond predstavlja adekvatno rešenje za one koji žele da ulažu u lokalnoj valuti, uz očuvanje likvidnosti i fleksibilnosti pristupa sredstvima.