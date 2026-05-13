Šta uraditi sa viškom novca? Na tržištu Srbije nova opcija za ulaganje
U vremenu promenljivih tržišnih uslova i potrebe za sigurnim upravljanjem ličnim finansijama, sve veći broj građana okreće se investicionim fondovima kao fleksibilnom i dostupnom rešenju za očuvanje i uvećanje vrednosti svojih sredstava.
Osnivanjem UniCredit Investa, UniCredit Banka proširila je svoju ponudu finansijskih rešenja i građanima nudi dodatnu mogućnost da slobodna sredstva usmere ka investicionim fondovima, modelu ulaganja koji je širom sveta već godinama jedan od najpopularnijih načina za dugoročno upravljanje ličnim finansijama.
U fokusu ponude nalaze se fondovi novčanog tipa pod upravljanjem društva UniCredit Invest a.d. Beograd – onemarkets UC Invest Cash EUR Fund i onemarkets UC Invest Cash Dinar Fund, čiji je investicioni cilj očuvanje vrednosti uloženih sredstava uz ostvarivanje stabilnog prinosa kroz profesionalno upravljanje i pažljivo odabrane finansijske instrumente.
Investicioni fondovi ovog tipa spadaju u kategoriju UCITS (Undertakings for Collective Investment in Tranferable Securities) fondova očuvanja vrednosti imovine, koji sredstva dominantno plasiraju u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i depozite, sa ciljem smanjenja rizika i obezbeđivanja stabilnosti ulaganja. Prednost ovakvog vida investiranja ogleda se u kombinaciji dostupnosti, diversifikacije i stručnog upravljanja – sredstva investitora raspoređuju se u različite finansijske instrumente, čime se rizik dodatno optimizuje, dok tim eksperata kontinuirano prati tržišna kretanja i prilagođava investicionu strategiju.
EUR fond namenjen je klijentima koji žele da investiraju u međunarodnoj valuti, dok dinarski fond predstavlja adekvatno rešenje za one koji žele da ulažu u lokalnoj valuti, uz očuvanje likvidnosti i fleksibilnosti pristupa sredstvima.
Dodatnu vrednost predstavlja činjenica da su fondovi deo šire onemarkets platforme, koja objedinjuje ekspertizu UniCredit Grupe i vodećih svetskih asset management kompanija, čime se klijentima omogućava pristup savremenim investicionim rešenjima i međunarodnim tržištima.
Zainteresovani klijenti mogu jednostavno započeti investiranje u bilo kojoj od UniCredit ekspozitura ili putem digitalnih kanale banke, uz podršku stručnog tima za ulaganja. Više detalja mogu pronaći na web stranici
Za sve koji žele da njihov novac radi za njih, bilo da se radi o evrima ili dinarima, ovo je prilika da naprave prvi korak ka pametnijem upravljanju finansijama.
