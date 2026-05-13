Grem Voker, bivši izvršni direktor kompanije Fibrebond Corp. iz Mindena, prošle godine je prodao prodao svoju porodičnu kompaniju koja se bavi proizvodnjom kućišta za električnu opremu. Preduzeće je kupio energetski gigant Eaton za 1,7 milijardi dolara.

Pre potpisivanja ugovora Voker je postavio jedan uslov - 15 odsto prihoda od prodaje pripada zaposlenima, iako niko od njih nije imao vlasnički udeo u kompaniji.

Nedoumica i suze

Wall Street Journal prvi je izvestio o ovoj priči. Nakon 43 godine, američka porodica prodala je svoju kompaniju za elektroopremu za 1,7 milijardi dolara i isplatila veliki bonus za 540 radnika.

Bonusi, koji se isplaćuju od juna, raspoređeni su na pet godina i vezani su za klauzulu o zadržavanju zaposlenih - radnici moraju ostati u kompaniji kako bi dobili puni iznos. Zaposleni stariji od 65 godina bili su izuzeti, što je dugogodišnjim radnicima omogućilo da odmah odu u penziju.

Na pitanje Wall Street Journala zašto se odlučio baš za 15 odsto, Voker je dao legendaran odgovor:

- To je više od 10 odsto.

Reakcije na dan isplate kretale su se od neverice do suza. Jedan zaposleni je pitao da li se snimaju skrivene kamere. Drugi je odvezao golf-kolica sa podignutom pesnicom.

Neočekivani preokret Fibrebonda

Fibrebond je 1982. godine osnovao Vokerov otac Klad (Claud), proizvodeći konstrukcije za telefonsku i električnu opremu. Fabrika je izgorela 1998. godine, a pad dot-kom kompanija ubrzo je smanjio potražnju, zbog čega je broj zaposlenih pao sa 900 na 320. Porodica Voker nastavila je da isplaćuje plate i tokom najtežih perioda, rekli su zaposleni za Wall Street Journal, čime su stekli dugogodišnju lojalnost radnika.

Preokret je usledio nakon ulaganja od 150 miliona dolara u infrastrukturu data centara, uključujući kućišta za energetsku opremu. Potražnja za cloud uslugama tokom pandemije kovida donela je rezultate 2020. godine. Izgradnja vođena veštačkom inteligencijom i terminali za izvoz LNG-a povećali su prodaju za gotovo 400 odsto tokom pet godina, što je privuklo interes velikih kompanija za preuzimanje firme.