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Na javnom pozivu sprovedenom u 2025. godini podršku su dobila ukupno 462 domaćinstva, za šta su Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Kragujevac obezbedili 95,8 miliona dinara.

Od ukupno 462 domaćinstva, 70 je socijalno ranjivih, koja su ostvarila pravo na subvencije do 90 odsto vrednosti radova, dok su ostali građani dobili podršku do 50 odsto, odnosno do 65 odsto ukoliko su se opredelili za pakete mera.

„Drago mi je što smo danas u Kragujevcu i što nastavljamo da pružamo podršku građanima da unaprede energetsku efikasnost svojih domova. Posebno je važno što je među 462 domaćinstva koja su dobila subvencije i 70 socijalno ranjivih domaćinstava, koja imaju pravo na podršku u iznosu do 90 odsto vrednosti radova. Čak 40 domaćinstava odlučilo se za postavljanje solarnih elektrana. Ove investicije znače manju potrošnju energije i niže troškove za građane, ali i bolje i kvalitetnije uslove stanovanja“, rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Foto: Nenad Kostić

Ona je istakla da je u poslednjih pet godina, uz podršku države od 367 miliona dinara, u Kragujevcu energetski sanirano 1.253 domaćinstva i izrazila očekivanje da će taj broj u narednom periodu biti još veći.

„Svet se suočava sa sve većom potrošnjom energije i rastom potreba stanovništva i privrede, ali i izazovima u obezbeđivanju dovoljno energije. Zato je svaki kilovat-čas koji uštedimo važan jer doprinosi većoj energetskoj sigurnosti, smanjenju troškova i očuvanju životne sredine”, navela je ministarka.

Đedović Handanović je rekla da energetska efikasnost počinje u domovima i da ulaganje u kvalitetniju izolaciju i stolariju, savremene sisteme grejanja i obnovljive izvore energije donosi dugoročne koristi domaćinstvima.

„Zamena stare stolarije može da smanji gubitke toplote i donese uštede od oko 20 odsto, dok postavljanje termoizolacije na fasadi može da smanji potrošnju energije za oko 30 odsto. Značajne uštede energije u iznosu od oko 70 odsto moguće je ostvariti korišćenjem toplotnih pumpi dok solarni paneli omogućavaju domaćinstvima da deo sopstvene potrošnje električne energije obezbede iz obnovljivih izvora, a višak predaju u mrežu. Širom Srbije vidimo da se sve više domaćinstava prijavljuje za ovu meru“, rekla je ona.

Foto: Nenad Kostić

Ministarka je podsetila da projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, koji Ministarstvo rudarstva i energetike realizuje u saradnji sa Svetskom bankom, iz godine u godinu beleži sve veće interesovanje građana širom Srbije.

„Do sada je više od 35.000 domaćinstava širom Srbije dobilo podršku za energetsku sanaciju, a naš cilj je da do kraja naredne godine subvencije dobije oko 50.000 domaćinstava. Na taj način ovaj projekat postaje jedan od najznačajnijih vidova direktne podrške građanima“, rekla je Đedović Handanović.

Ona je navela da saradnja Ministarstva i Grada Kragujevca obuhvata i druge projekte u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.

„Jedan od značajnih projekata je uvođenje obnovljivih izvora energije u sistem daljinskog grejanja Kragujevca. Investicija vredna 6,8 miliona evra predviđa ugradnju toplotnih pumpi koje će koristiti otpadnu toplotu Državnog data centra za proizvodnju toplotne energije za sistem daljinskog grejanja. Na taj način koristimo energiju koja bi inače ostala neiskorišćena i doprinosimo efikasnijem i održivijem sistemu grejanja u gradu“, rekla je ministarka i dodala da se početak realizacije investicije očekuje pre kraja godine.

Foto: Nenad Kostić

Ministarstvo rudarstva i energetike podržalo je i energetsku sanaciju dve osnovne škole u Kragujevcu, OŠ „Dragiša Luković Španac“ i OŠ „Đura Jakšić“, u kojima su zamenjeni stolarija i osvetljenje, postavljena termička izolacija i unapređen sistem grejanja, čime su stvoreni bolji i prijatniji uslovi za rad i boravak učenika i nastavnika. Dodala je da će se u narednom periodu raditi na stvaranju uslova za energetsku sanaciju OŠ „21. oktobar“ u Kragujevcu.

„Želimo da nastavimo dobru saradnju sa Gradom Kragujevcem i da u narednim godinama još veći broj domaćinstava dobije priliku da uz podršku države unapredi energetsku efikasnost svog doma, smanji potrošnju i troškove energije. Pozivam građane da prate i naredne javne pozive i iskoriste subvencije države“, poručila je Đedović Handanović.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić istakao je da program „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ daje konkretne rezultate kroz toplije domove, manje račune i kvalitetnije uslove stanovanja.

Dodao je da je posebno značajno što je podršku dobilo 70 domaćinstava iz socijalno ranjivih kategorija za koje subvencije iznose do 90 odsto vrednosti investicije, što pokazuje da program nije usmeren samo na unapređenje energetske efikasnosti, već predstavlja i primer odgovorne socijalne politike.