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Danska od 1. januara 2027. godine uvodi novu mogućnost zapošljavanja stranih radnika koja će biti dostupna i državljanima Srbije. Minimalna godišnja zarada za dobijanje dozvole iznosiće 322.000 danskih kruna, odnosno približno 43.000 evra ili oko 3.600 evra bruto mesečno.

Novi program nosi naziv Poslovna šema zasnovana na kolektivnim ugovorima i obuhvatiće radnike iz ukupno 16 država.

Cilj je da danskim kompanijama koje ispunjavaju posebne uslove bude omogućeno da angažuju strane radnike bez primene viših platnih pragova koji važe u okviru pojedinih postojećih programa.

Građani Srbije među kandidatima

Novu mogućnost za rad u Danskoj moći će da koriste državljani sledećih zemalja:

Albanije

Australije

Brazila

Kanade

Kine

Indije

Japana

Malezije

Moldavije

Crne Gore

Severne Makedonije

Srbije

Singapura

Ukrajine

Ujedinjenog Kraljevstva

Sjedinjenih Američkih Država



Program će se primenjivati od 1. januara 2027. godine.

Minimalna godišnja plata 322.000 danskih kruna

Strani radnik će za korišćenje nove šeme morati da ima ugovorenu godišnju zaradu od najmanje 322.000 danskih kruna.

Ovaj platni prag niži je od iznosa koji se zahteva u pojedinim drugim danskim programima za zapošljavanje stranaca. Zbog toga bi nova pravila mogla da otvore dansko tržište rada širem krugu kvalifikovanih radnika.

Ipak, ispunjavanje uslova u pogledu zarade neće biti dovoljno. Presudno će biti da kandidat pronađe posao kod kompanije koja ima pravo da učestvuje u programu.

Neće svaki poslodavac moći da zapošljava radnike

Nova mogućnost zasniva se na poslodavcu, što znači da neće svaka kompanija u Danskoj moći da angažuje radnike iz obuhvaćenih zemalja.

Danski poslodavac moraće da:

Bude obuhvaćen odgovarajućim kolektivnim ugovorom

Posluje najmanje dve godine

Ima najmanje 10 zaposlenih sa punim radnim vremenom u Danskoj

Ispunjava dodatne zahteve danskih imigracionih organa

Registruje se kod nadležnog organa i dobije potvrdu o ispunjenosti uslova

Sertifikat poslodavca biće jedan od ključnih uslova za angažovanje stranih radnika. Nova šema nije otvorena radna dozvola

Program neće omogućiti građanima Srbije i drugih obuhvaćenih država da dođu u Dansku i slobodno traže posao.

Kandidat će najpre morati da dobije konkretnu ponudu od danskog poslodavca koji ispunjava sve kriterijume i poseduje potrebnu potvrdu nadležnih organa.

Tek nakon toga strani radnik moći će da pokrene postupak za dobijanje odgovarajuće dozvole.

To znači da će provera poslodavca biti prvi korak za sve zainteresovane. Pre prihvatanja ponude trebalo bi utvrditi da li je kompanija registrovana za korišćenje nove šeme.

Danska traži radnike, ali zadržava kontrolu

Nova pravila deo su šireg evropskog trenda u kojem države pokušavaju da privuku kvalifikovane radnike iz inostranstva, ali istovremeno pooštravaju kontrolu kompanija koje ih angažuju.

Danska će kroz ovaj model proširiti krug potencijalnih radnika, dok će mogućnost zapošljavanja ograničiti na stabilne kompanije koje posluju najmanje dve godine, imaju odgovarajući broj zaposlenih i primenjuju kolektivne ugovore.

Za građane Srbije nova šema može biti dodatna mogućnost za odlazak na rad u Dansku, ali njena praktična dostupnost zavisiće od ponude poslova kod poslodavaca koji budu dobili potrebnu potvrdu.