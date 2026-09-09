Srbi mogu u Dansku za platu od 3.600 evra: Nova pravila stupaju na snagu od 1. januara, evo ko može da ode
Danska od 1. januara 2027. godine uvodi novu mogućnost zapošljavanja stranih radnika koja će biti dostupna i državljanima Srbije. Minimalna godišnja zarada za dobijanje dozvole iznosiće 322.000 danskih kruna, odnosno približno 43.000 evra ili oko 3.600 evra bruto mesečno.
Novi program nosi naziv Poslovna šema zasnovana na kolektivnim ugovorima i obuhvatiće radnike iz ukupno 16 država.
Cilj je da danskim kompanijama koje ispunjavaju posebne uslove bude omogućeno da angažuju strane radnike bez primene viših platnih pragova koji važe u okviru pojedinih postojećih programa.
Građani Srbije među kandidatima
Novu mogućnost za rad u Danskoj moći će da koriste državljani sledećih zemalja:
Albanije
Australije
Brazila
Kanade
Kine
Indije
Japana
Malezije
Moldavije
Crne Gore
Severne Makedonije
Srbije
Singapura
Ukrajine
Ujedinjenog Kraljevstva
Sjedinjenih Američkih Država
Program će se primenjivati od 1. januara 2027. godine.
Minimalna godišnja plata 322.000 danskih kruna
Strani radnik će za korišćenje nove šeme morati da ima ugovorenu godišnju zaradu od najmanje 322.000 danskih kruna.
Ovaj platni prag niži je od iznosa koji se zahteva u pojedinim drugim danskim programima za zapošljavanje stranaca. Zbog toga bi nova pravila mogla da otvore dansko tržište rada širem krugu kvalifikovanih radnika.
Ipak, ispunjavanje uslova u pogledu zarade neće biti dovoljno. Presudno će biti da kandidat pronađe posao kod kompanije koja ima pravo da učestvuje u programu.
Neće svaki poslodavac moći da zapošljava radnike
Nova mogućnost zasniva se na poslodavcu, što znači da neće svaka kompanija u Danskoj moći da angažuje radnike iz obuhvaćenih zemalja.
Danski poslodavac moraće da:
- Bude obuhvaćen odgovarajućim kolektivnim ugovorom
- Posluje najmanje dve godine
- Ima najmanje 10 zaposlenih sa punim radnim vremenom u Danskoj
- Ispunjava dodatne zahteve danskih imigracionih organa
- Registruje se kod nadležnog organa i dobije potvrdu o ispunjenosti uslova
- Sertifikat poslodavca biće jedan od ključnih uslova za angažovanje stranih radnika.
Nova šema nije otvorena radna dozvola
Program neće omogućiti građanima Srbije i drugih obuhvaćenih država da dođu u Dansku i slobodno traže posao.
Kandidat će najpre morati da dobije konkretnu ponudu od danskog poslodavca koji ispunjava sve kriterijume i poseduje potrebnu potvrdu nadležnih organa.
Tek nakon toga strani radnik moći će da pokrene postupak za dobijanje odgovarajuće dozvole.
To znači da će provera poslodavca biti prvi korak za sve zainteresovane. Pre prihvatanja ponude trebalo bi utvrditi da li je kompanija registrovana za korišćenje nove šeme.
Danska traži radnike, ali zadržava kontrolu
Nova pravila deo su šireg evropskog trenda u kojem države pokušavaju da privuku kvalifikovane radnike iz inostranstva, ali istovremeno pooštravaju kontrolu kompanija koje ih angažuju.
Danska će kroz ovaj model proširiti krug potencijalnih radnika, dok će mogućnost zapošljavanja ograničiti na stabilne kompanije koje posluju najmanje dve godine, imaju odgovarajući broj zaposlenih i primenjuju kolektivne ugovore.
Za građane Srbije nova šema može biti dodatna mogućnost za odlazak na rad u Dansku, ali njena praktična dostupnost zavisiće od ponude poslova kod poslodavaca koji budu dobili potrebnu potvrdu.
Kurir Biznis/Blic