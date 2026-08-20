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Dok većina ljudi posao povezuje sa kancelarijom, radnim vremenom i svakodnevnim obavezama, jedna kompanija ponudila je znatno drugačiju priliku. Aplikacija za lični razvoj RiseGuide traži osobu koja će osam nedelja putovati po Evropi, razgovarati sa nepoznatim ljudima i za to primati oko 2.630 evra mesečno.

Pozicija nosi naziv "Global Charisma Scout“, a od izabranog kandidata očekuje se da tokom putovanja procenjuje koliko je lako započeti razgovor sa ljudima u različitim evropskim gradovima.

Cilj projekta je da se na osnovu prikupljenih iskustava napravi Evropski indeks harizme, koji bi trebalo da pokaže gde su ljudi najotvoreniji za komunikaciju sa potpunim strancima.

Putovanje kroz osam evropskih gradova

Kandidat će tokom angažmana obići Rim, Barselonu, Lisabon, Pariz, Dablin, Atinu, Amsterdam i Berlin.

U svakom od ovih gradova trebalo bi da razgovara sa lokalnim stanovništvom i beleži utiske, a posebnu pažnju obraćaće na nekoliko stvari - koliko su ljudi srdačni, koliko lako ulaze u razgovor i koliko su otvoreni prema nepoznatim osobama.

Drugim rečima, posao podrazumeva da osoba izađe među ljude i proveri koliko je jednostavno spontano započeti razgovor u različitim delovima Evrope.

Plata oko 2.630 evra mesečno

Za angažman je predviđena plata od 3.000 dolara mesečno, odnosno oko 2.630 evra.

Pored zarade, kompanija će pokriti i troškove avionskih karata, hotela i različitih iskustava tokom putovanja.

Angažman traje osam nedelja, pa bi izabrani kandidat za dva meseca rada mogao da zaradi oko 5.260 evra, uz pokrivene glavne troškove putovanja i smeštaja.

Kakva osoba je potrebna?

Kompanija ne navodi dugu listu formalnih uslova. Kandidat bi pre svega trebalo da bude energičan, komunikativan, samostalan i da voli da upoznaje ljude.

Neophodno je i da može da putuje po Evropskoj uniji i da mu ne predstavlja problem da dva meseca praktično živi iz kofera.

Poznavanje još jednog jezika smatra se dodatnom prednošću.

Kandidati moraju da pošalju i video

Zainteresovani uz prijavu treba da dostave CV i video u trajanju od tri do četiri minuta.

U njemu treba da objasne zbog čega smatraju da su pravi kandidat za posao Global Charisma Scout.

Od njih se traže i linkovi ka javnim profilima na društvenim mrežama, poput Instagrama ili TikToka.

Oglas je zato posebno zanimljiv ljudima koji vole putovanja, komunikaciju i rad koji ne podrazumeva klasično kancelarijsko okruženje.

Ako budu izabrani, umesto svakodnevnog odlaska na posao čeka ih osam nedelja obilaska evropskih metropola, upoznavanja novih ljudi i istraživanja koliko su stanovnici različitih gradova spremni za razgovor sa potpunim strancima.