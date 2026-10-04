Slušaj vest

Sve više kupaca u Srbiji, pa i onih dobrostojećih, počinje da obraća pažnju na proizvode kojima se približava istek roka trajanja, jer se na njima ponekad može uštedeti i nekoliko stotina dinara. U vreme kada se za istu kupovinu na kasi lako ostavi nekoliko hiljada dinara, ovakva razlika nije zanemarljiva.

Nekad nije potrebno da jurimo akcije po celom gradu i lutamo od radnje do radnje da bismo uštedeli. Dovoljno je da malo bolje pogledamo police u velikim prodavnicama, jer se tamo često mogu naći proizvodi kojima se približava rok trajanja, a koji su zbog toga spušteni i po 30, 40 ili čak 50 odsto. Za porodicu koja svakog dana kupuje hranu, takav popust može da znači nekoliko stotina dinara manje na računu.

Popust koji se ne vidi odmah

Proizvodi pred istekom roka često mogu da budu sniženi jer trgovcima nije cilj da roba ostane neprodata. Umesto da proizvod po punoj ceni stoji na polici sve dok ne dođe do kraja roka, cena se spušta kako bi ga kupac uzeo i potrošio na vreme. Koliki će popust biti zavisi od proizvoda i trgovca, pa nema pravila da će svaki takav artikal biti jeftiniji baš 50 odsto.

Računica je, međutim, veoma jednostavna. Ako nešto košta 500 dinara, popust od 30 odsto znači da ćete platiti 350 dinara, odnosno uštedeti 150 dinara. Ako je isti proizvod snižen 50 odsto, platićete 250 dinara i u džepu vam ostaje 250 dinara.

Ručke od kolica za kupovinu spadaju u najprljavije stvari Foto: Shutterstock

Gde mogu da se nađu ovakvi proizvodi

Na sniženju se mogu naći različite namirnice, a posebno one koje imaju kraći rok trajanja. To mogu biti mleko i mlečni proizvodi, meso, mesne prerađevine, gotova jela, peciva, slatkiši, testenine i druga zapakovana hrana. Ponuda se menja iz dana u dan, pa ono što je danas na sniženju ne mora da bude tamo i sutra.

Odmah da vam kažemo iz ličnog iskustva, ovakve akcije su uglavnom prisutne u poznatim i velikim lancima marketa, dok ih male lokalne prodavnice retko imaju, mada u poslednje vreme, vodeći se logikom velikih trgovaca, sve češće pronalazimo i kod privatnika odlične akcije.

Zato nije loše da, kada već idete u kupovinu, bacite pogled i na deo gde se obično nalaze proizvodi pred istekom roka. Ako vam, recimo, za večeru treba sir koji inače košta 600 dinara, a pronađete ga za 360 dinara, ušteda je 240 dinara, što nije malo. Ako uz to uzmete još nekoliko proizvoda sa sličnim popustom, račun vrlo brzo može da bude manji za 500, 700 ili čak 1.000 dinara.

Foto: Beta/ZoranaBojić

Prvo pogledajte rok, pa cenu

Ovde ipak ne treba da važi pravilo „što je jeftinije, to bolje“. Pre nego što proizvod stavite u korpu, pogledajte datum na pakovanju. Posebno treba razlikovati oznake „najbolje upotrebiti do“ i „upotrebljivo do“, jer one nemaju isto značenje.

„Upotrebljivo do“ koristi se kod hrane koja se brzo kvari i kod koje posle navedenog datuma može da postoji rizik po zdravlje. Kod takvih proizvoda datum treba shvatiti veoma ozbiljno. „Najbolje upotrebiti do“ odnosi se na period tokom kojeg proizvod, ako je pravilno čuvan, zadržava očekivani kvalitet i svojstva.

Koji proizvodi su "kritični"?

Posebno treba biti oprezan sa svežim mesom, mlevenim mesom, ribom, gotovim jelima i drugim lako kvarljivim namirnicama kojima rok ističe vrlo brzo. Ako ih nećete spremiti istog dana ili najkasnije u periodu koji je bezbedan prema uputstvu za čuvanje, bolje je preskočiti kupovinu čak i ako je cena prepolovljena.

Mleveno meso je posebno nezgodno jer ima veću površinu na kojoj se mikroorganizmi mogu razmnožavati. Ako je, na primer, kilogram spušten sa 1.000 na 500 dinara, popust jeste 500 dinara, ali nema smisla uzeti ga ako niste sigurni da ćete ga odmah pripremiti i pravilno termički obraditi.

Foto: Shutterstock

Nije svaka jeftina kupovina dobra kupovina

Najveća zamka je da nas veliki popust natera da kupimo nešto što nam uopšte nije potrebno. Ako je kilogram mesa snižen sa 1.000 na 600 dinara, to zaista jeste 400 dinara manje, ali samo ako ćete meso potrošiti na vreme. Ako ga kupite samo zato što je jeftino, pa završi u kanti, niste uštedeli 400 dinara – izgubili ste 600.

Isto važi i za jogurt, sir, kobasice, gotova jela i sve druge namirnice sa kraćim rokom. Zato je najbolje da pre kupovine razmislite šta ćete spremati narednih dana. Ako znate da ćete sutra praviti pitu, a pronađete sir sa 40 odsto popusta koji mu uskoro ističe rok, to već može da bude sasvim dobra kupovina.

Foto: Shutterstock

Koliko stvarno može da se uštedi

Evo jednostavne računice za jednu prosečnu kupovinu. Recimo da uzmete četiri proizvoda koji bi bez sniženja koštali 2.500 dinara. Ako su prosečno jeftiniji 30 odsto, račun pada na 1.750 dinara, što znači da vam ostaje 750 dinara. Kod prosečnog popusta od 50 odsto, ista kupovina bi koštala 1.250 dinara.

Naravno, ovo nije obećanje da će kupac svaki put pronaći takve popuste. Cene i sniženja se razlikuju od proizvoda do proizvoda, ali princip je isti: ako već morate da kupite određenu namirnicu, a pronađete je bezbedno i pravilno čuvanu po 30 ili 50 odsto nižoj ceni, razlika može lepo da se oseti na kraju meseca.

Posebno je važno pogledati ambalažu

Ako je pakovanje naduveno, pocepano, probušeno ili na drugi način oštećeno, veliki popust nije razlog da se takav proizvod kupi. Kod hrane je cena tek jedna stavka – važni su i rok, način čuvanja i stanje pakovanja.

Zato ova mala navika može da bude dobar način da se smanji kućni budžet, ali samo ako se kupuje planski. Pogledajte policu, proverite datum, izračunajte koliko stvarno plaćate i razmislite da li ćete proizvod potrošiti.