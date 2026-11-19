Slušaj vest

Cene voća i povrća na pijacama u Srbiji uglavnom su mirovale, ali je kod pojedinih proizvoda zabeležen rast, dok su drugi pojeftinili. Jabuke su na pojedinim pijacama skuplje nego prethodne sedmice, a promene su zabeležene i kod mandarina, banana, paprika, paradajza i kupusa. Ipak, razlike između gradova su primetne, pa se ista namirnica na različitim tezgama može naći po različitim cenama.

Poskupele jabuke

Prema podacima iz izveštaja o cenama na kvantaškim i zelenim pijacama, u Beogradu je ponuda jabuka bila dobra, ali je njihova cena porasla, pa je dominantna cena većine sorti dostigla 120 dinara po kilogramu. Poskupljenje je zabeleženo i kod borovnica, dunja, mandarina i šljiva. S druge strane, jeftiniji su bili grejpfrut, kivi, ostale sorte krušaka, limun, maline, nar, suve šljive i suve smokve.

Na beogradskim kvantaškim tezgama kilogram banana prodavao se po dominantnoj ceni od 190 dinara, dok su mandarine koštale 170 dinara. Za limun je trebalo izdvojiti 120 dinara, a za pomorandže 170 dinara po kilogramu. Kivi je bio među skupljim vrstama voća, sa cenom od 220 dinara za kilogram, dok su se kruške prodavale za oko 150 dinara.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Attic Life

U ponudi povrća u Beogradu nije bilo većih promena, ali je poskupljenje zabeleženo kod kelja pupčara, krastavca kornišona, brokolija, paprike šilje, paradajza, paškanata, korena peršuna, tikvica, spanaća, zelene salate, zelja i šargarepe. U odnosu na prvu sedmicu novembra, jeftiniji su bili karfiol, kelj, beli luk, ostale sorte paprika, čeri paradajz, beli pasulj gradištanac i ljuta paprika.

Kilogram paradajza na beogradskoj kvantaškoj pijaci koštao je oko 250 dinara, dok je paprika šilja dostizala 170 dinara. Kupus se prodavao za oko 50 dinara po kilogramu, a krompir za približno 80 dinara. Beli luk bio je znatno skuplji od većine povrtarskih kultura, sa cenom od oko 400 dinara po kilogramu.

Vranje: Domaće voće i povrće u ponudi, karfiol pojeftinio

Na zelenoj pijaci u Vranju ponuda voća bila je raznovrsna, a najzastupljenije su bile domaće jabuke i kruške, uz uvozne citruse i banane. Kada je reč o povrću, kupci su najčešće mogli da biraju između krompira, crnog luka, šargarepe, kupusa, zeleniša i šampinjona.

Ponuda paprika, paradajza i karfiola bila je slabija nego prethodne sedmice, dok je cena karfiola zabeležila pad. To je dobra vest za potrošače koji ovih dana planiraju pripremu jela od sezonskog povrća.

Subotica i Zrenjanin: Cene uglavnom miruju

Na zelenoj pijaci u Subotici ponuda je tokom posmatrane sedmice bila solidna, a cene većine proizvoda nisu se značajnije menjale. Slična situacija zabeležena je i u Zrenjaninu, gde je ponuda poljoprivrednih proizvoda bila dobra, a dominantne cene uglavnom stabilne.

Ipak, nisu svi proizvodi zadržali iste cene. U Zrenjaninu je poskupela paprika šilja, dok je kupus pojeftinio. Ove promene pokazuju da, iako na većini tezgi nije bilo većih cenovnih potresa, pojedine vrste povrća i dalje beleže oscilacije.

Užice: Jabuke od 100 do 150 dinara, neke namirnice pojeftinile

Na pijaci u Užicu ponuda jabuka bila je prosečna, a kilogram se najčešće prodavao po ceni od 100 do 150 dinara. Jeftiniji su bili limun, lešnici, orasi i mandarine, dok su više cene zabeležene kod pomorandži, suvih šljiva i banana.

Foto: Printksrin/Tanjug/Dragan Kostić

Ponuda povrća bila je raznovrsna, ali su se cene razlikovale od proizvoda do proizvoda. Poskupeli su cvekla, salatni krastavci i kupus, dok su niže cene zabeležene kod krompira, belog luka, paprike babure, paradajza, pasulja, tikvica i šargarepe.

Koliko košta povrće na pijacama?

Prema podacima STIPS-a razlike u cenama između gradova i dalje velike. Na primer, kilogram kupusa na pojedinim pijacama koštao je svega 30 do 60 dinara, dok je beli luk dostizao i 600 dinara po kilogramu. Cena paradajza kretala se od oko 100 do 250 dinara, u zavisnosti od grada, a paprika šilja prodavala se po cenama od približno 120 do 170 dinara.

Među voćem, kilogram banana koštao je oko 150 do 220 dinara na prikazanim pijacama, dok su mandarine imale znatno širi raspon cena, od oko 140 do čak 350 dinara po kilogramu. Limun se uglavnom prodavao po cenama od 80 do 220 dinara, a pomorandže od 150 do 250 dinara.

Bilo kako bilo, cene na pijacama tokom druge sedmice novembra uglavnom su bile stabilne uz veliku razliku od prodavca do prodavca. Potrošačima se preporučuje da pre kupovine uporede ponudu na nekoliko tezgi, naročito kada kupuju veće količine voća i povrća.