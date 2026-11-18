Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Povratak poslanika u klupe Narodne skupštine prava je prilika da se zaviri i u jelovnik u skupštinskom restoranu i u cene od dočuka do glavnih jela i dezerta.

Cenovnik pokazuje da se ponuda ne svodi samo na nekoliko osnovnih obroka, već obuhvata prilično širok izbor različitih jela.

Razlike u cenama posebno su primetne kada se uporede pojedine kategorije. Dok salata od slatkog kupusa košta 45 dinara, a bačka supa 77 dinara, za biftek na žaru potrebno je izdvojiti 1.311 dinara. U nastavku donosimo pregled jela i njihovih cena.

Doručak se služi do podneva

Doručak je prva kategorija na jelovniku, uz napomenu da se poslužuje do 12 časova. Izbor obuhvata nekoliko različitih obroka, od jaja i mlečnih proizvoda do tradicionalnih peciva i specijaliteta.

Punjeni omlet košta 156 dinara, dok su viršle 161 dinar. Pohovani kačkavalj nalazi se na jelovniku po ceni od 209 dinara, a njoke sa četiri vrste sira koštaju 232 dinara.

U ponudi su i gibanica za 111 dinara, proja sa sirom za 80 dinara i mimoza salata koja košta 172 dinara.

Supe i čorbe - bačka supa 77, a jagnjeća 217 dinara

Posebna kategorija posvećena je supama i čorbama, u kojoj se nalaze tri jela.

Najnižu cenu ima bačka supa, koja košta 77 dinara. Potaž od povrća iznosi 94 dinara, dok je jagnjeća čorba 217 dinara.

Ponuda se zatim nastavlja gotovim jelima i jelima po porudžbini, gde su zastupljeni različiti mesni specijaliteti i tradicionalna kuvana jela.

Svinjski medaljoni sa pečurkama koštaju 489 dinara, a juneći gulaš sa testeninom 521 dinar. Kuvana junetina nalazi se na cenovniku po ceni od 568 dinara, dok je prebranac sa domaćom kobasicom 370 dinara.

Među skupljim jelima iz ove grupe su pureći file na pirinču sa spanaćem, koji košta 697 dinara, i teleći ribić na kajmaku, čija je cena 797 dinara.

Upravo je teleći ribić na kajmaku najskuplja stavka u kategoriji gotovih jela i jela po porudžbini.

Roštilj i mesni specijaliteti - biftek prelazi 1.300 dinara

Ljubitelji mesa na jelovniku mogu da pronađu nekoliko poznatih specijaliteta sa roštilja. Ponuda obuhvata gurmansku pljeskavicu, dimljeni vrat, biftek na žaru, pljeskavicu na kajmaku i belu vešalicu.

Foto: springtime78 / Alamy / Profimedia

Gurmanska pljeskavica košta 402 dinara, dimljeni vrat 352 dinara, a pljeskavica na kajmaku 368 dinara. Bela vešalica je 335 dinara.

Najveću cenu u ovoj kategoriji ima biftek na žaru, za koji je potrebno izdvojiti 1.311 dinara. To je ujedno i najskuplje pojedinačno jelo na celoj fotografisanoj dnevnoj karti.

Razlika između bifteka i najjeftinijeg jela iz ove kategorije, bele vešalice, iznosi 976 dinara.

Riblji specijaliteti - tuna stek 718, a oslić 299 dinara

Riba je zastupljena kroz četiri različite stavke, među kojima su i skuplji specijaliteti i pristupačnija opcija.

Najpovoljniji je file oslića, čija je cena 299 dinara. Dimljena pastrmka košta 542 dinara, lignje 660 dinara, dok je tuna stek najskuplji u ovoj kategoriji i iznosi 718 dinara.

Razlika između najjeftinijeg i najskupljeg ribljeg jela iznosi 419 dinara.

Ova kategorija tako obuhvata različite vrste ribe i morskih plodova, sa cenama koje se kreću od 299 do 718 dinara.

Salate i prilozi - kupus 45, a paprika u pavlaci 130 dinara

Uz glavna jela na dnevnoj karti nalazi se i veliki izbor salata. Cene se kreću od 45 dinara, koliko košta salata od slatkog kupusa, do 130 dinara za papriku u pavlaci.

Cvekla salata košta 47 dinara, kiseli krastavac 52 dinara, a vitaminska salata 56 dinara. Kiseli kupus takođe je među povoljnijim opcijama i košta 56 dinara, dok je krastavac salata 58 dinara.

Za paradajz salatu potrebno je izdvojiti 68 dinara, a za srpsku 73 dinara. Paradajz sa sirom košta 92 dinara, dok je šopska salata 99 dinara.

U ponudi su i pečena paprika sa belim lukom po ceni od 109 dinara i paprika u pavlaci za 130 dinara.

Kada je reč o prilozima, prebranac košta 94 dinara, pire krompir 65 dinara, seljački krompir 105 dinara, a mešano varivo 73 dinara.

Za kraj obroka - baklava, Plazma kocka, reforma torta i čizkejk

Na kraju jelovnika nalazi se i ponuda deserta, koja obuhvata četiri vrste kolača.

Foto: Shutterstock

Baklava je najpovoljnija i košta 93 dinara, dok je za Plazma kocku potrebno izdvojiti 136 dinara. Reforma torta košta 149 dinara, a čizkejk 170 dinara.

Restoran Skupštine Srbije ima ponudu koja obuhvata širok raspon jela , ali i cena - od jednostavnih priloga i tradicionalnih obroka do skupljih mesnih i ribljih specijaliteta.

Najveća cena na prikazanoj karti pripada bifteku na žaru od 1.311 dinara, dok je najniža cena zabeležena kod salate od slatkog kupusa, koja košta 45 dinara.