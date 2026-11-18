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Računi kompanije Alta Group, koja je vlasnik Alta banke u stečaju, blokirani su od 13. novembra, pokazuju podaci registra dužnika u prinudnoj naplati koji vodi Narodna banka Srbije (NBS), objavio je danas sajt Nedeljnik.rs.

Iznos blokade danas, u 9 časova, iznosio je 676,7 miliona dinara, a blokirano je bilo ukupno 105 dinarskih i deviznih računa po osnovu prinudne naplate. Alta Group ima ukupno 126 računa u osam domaćih banaka, a "u zelenom" su samo računi koji i inače ne podležu blokadi, poput namenskih za isplatu bolovanja zaposlenima i slično.

Stopostotni vlasnik Alta Group, Davor Macura, uhapšen je 2. novembra, a dva dana kasnije mu je određen pritvor do 30 dana. Sumnjiči se za zloupotrebu položaja odgovornog lica, odnosno da je neovlašćenim iznošenjem novca iz trezora Alta banke pribavio protivpravnu imovinsku korist od približno 45 milijardi dinara.