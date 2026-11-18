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Tržište Srbije uredno je snabdeveno naftnim derivatima, saopštilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike u tehničkom mandatu navodeći da su u toku radovi na sanaciji oštećene deonice Jadranskog naftovoda i da se do kraja sedmice očekuje preciznija informacija o datumu ponovnog uspostavljanja transporta sirove nafte ka Rafineriji nafte Pančevo.

Na sastanku Ministarstva rudarstva i energetike sa Naftnom industrijom Srbije, Udruženjem naftnih kompanija Srbije i Republičkom direkcijom za robne rezerve usaglašene su dodatne mere koje će obezbediti nastavak stabilnog snabdevanja domaćeg tržišta naftnim derivatima do okončanja vanrednih okolnosti izazvanih havarijom na naftovodu JANAF, saopštilo je ministarstvo.

Država će, kako je navedeno, biti spremna da ukoliko se za tim ukaže potreba, sprovede dodatne mere puštanjem rezervi naftnih derivata, pre svega dizela na tržište.

Analiza ponude i potražnje na tržištu pokazala je, kažu u ministarstvu, da snabdevanje benzinom, mlaznim gorivom i mazutom ni u jednom trenutku nije dovedeno u pitanje.

Smanjena prerada sirove nafte

"Iako je, kao preventivna mera, došlo do smanjenja obima prerade sirove nafte, a samim tim i isporuka dizel goriva iz Rafinerije nafte Pančevo, nedostajuće količine se uspešno nadoknađuju iz operativnih i komercijalnih rezervi energetskih subjekata, kao i iz prerade sirove nafte koju je država ustupila iz rezervi Naftnoj industriji Srbije i time sprečila obustavu rada rafinerije", navodi ministarstvo.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Istovremeno, poručuje ministarstvo, država će biti spremna da ukoliko se za tim ukaže potreba, sprovede dodatne mere puštanjem rezervi naftnih derivata, pre svega dizela na tržište, kako bi se obezbedilo nesmetano snabdevanje i zadovoljile sve realne potrebe potrošača.

U toku su radovi na sanaciji oštećenja naftovoda JANAF, a do kraja sedmice očekuje se preciznija informacija o datumu ponovnog uspostavljanja transporta sirove nafte ka Rafineriji nafte Pančevo.

Snabdevanje iz rezervi

Zbog havarije na naftovodu JANAF, prekinuto je snabdevanje Rafinerije Pančevo sirovom naftom, usled čega je smanjena proizvodnja naftnih derivata i prilagođeni su proizvodni procesi u rafineriji.

U cilju održavanja stabilnosti snabdevanja, Vlada Srbije je iz državnih rezervi ustupila 66.000 tona sirove nafte NIS-u da bi se nastavila proizvodnja naftnih derivata.

Sagovornici su se saglasili da će se nastaviti redovna koordinacija svih učesnika na tržištu kako bi se obezbedila nesmetana snabdevenost tržišta naftnim derivatima i omogućila eventualna intervencija države, kako ni građanima ni privredi ne bi ništa nedostajalo, što je i bio slučaj poslednje dve godine, bez obzira na sve poteškoće sa kojima se suočavala Naftna industrija Srbije.

Transport sirove nafte JANAF-om do NIS-a obustavjen je 6. novembra zbog havarije na deonici Sisak-Slavonski Brod, kada je iscurelo 500.000 litara nafte.

Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je 13. novembra odluku da se Naftnoj industriji Srbije (NIS) omogući snabdevanje sirovom naftom u količini do 66.000 tona iz državnih rezervi, nakon što su predstavnici kompanije zatražili korišćenje tih rezervi zbog problema u redovnom snabdevanju, nastalih usled oštećenja na naftovodu JANAF.