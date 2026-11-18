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Kupovina stana u Srbiji postaje ozbiljan finansijski izazov i van najvećih gradova. To pokazuje i tržište nekretnina u Sremskoj Mitrovici, gde se pojedini stanovi oglašavaju po cenama koje dostižu gotovo 2.000 evra za kvadratni metar. Ipak, razlike između lokacija, starogradnje i novogradnje su velike, pa kupci za stan iste površine mogu da izdvoje desetine hiljada evra različite iznose.

Prema zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna ostvarena cena stanova u Sremskoj Mitrovici u prvom polugodištu 2026. godine iznosila je 1.358 evra po kvadratnom metru.

Međutim, pregled oglasa pokazuje da prodavci za pojedine nekretnine traže znatno više. U centru grada, kao i u pojedinim stambenim naseljima, kvadrat se nudi po različitim cenama, u zavisnosti od lokacije, površine, starosti zgrade i stanja nekretnine.

U centru kvadrat dostiže gotovo 2.000 evra

Među skupljim oglašenim nekretninama nalazi se stan površine 73 kvadratna metra u Kuzminskoj ulici, ponuđen za 145.927 evra. To znači da prodavac traži gotovo 2.000 evra po kvadratu. U drugom oglasu stan od 65 kvadrata ponuđen je za 104.000 evra, odnosno 1.600 evra po kvadratnom metru.

Foto: Shutterstock

Stan od 104 kvadratna metra u centru oglašen je za 156.000 evra, što predstavlja 1.500 evra po kvadratu. Ipak, postoje i povoljnije ponude. U Pivarskoj ulici stan površine 75 kvadratnih metara ponuđen je za 100.000 evra, odnosno približno 1.333 evra po kvadratu. Razlike između ovih oglasa pokazuju da ni centar grada nema jedinstvenu cenu stanova.

Koliko koštaju stanovi u drugim naseljima?

U stambenom naselju Matije Huđi oglašen je stan od 78 kvadratnih metara po ceni od 97.000 evra. To predstavlja približno 1.244 evra po kvadratu. Na istoj lokaciji pojavio se i oglas za stan od oko 70 kvadrata, za koji se traži 105.000 evra, odnosno 1.500 evra po kvadratnom metru. U naselju Pejton jednosoban stan površine 41 kvadratni metar ponuđen je za 60.000 evra. Cena kvadrata iznosi približno 1.463 evra.

Ove ponude pokazuju da i između stanova u istom naselju postoje značajne razlike. Ipak, navedene cene odnose se na pojedinačne oglase i ne predstavljaju zvanični prosek za čitavo naselje.

Za 50 kvadrata i do 40.000 evra razlike

Najtraženiji su stanovi za mlade Foto: Shutterstock

Koliko cena kvadratnog metra utiče na ukupnu vrednost stana najbolje pokazuje jednostavna računica. Za stan površine 50 kvadratnih metara, po ceni od 1.200 evra po kvadratu, potrebno je izdvojiti 60.000 evra. Ako kvadrat košta 1.400 evra, isti stan bi koštao 70.000 evra.

Po ceni od 1.600 evra, ukupna vrednost raste na 80.000 evra, dok bi stan sa cenom kvadrata od 1.800 evra koštao 90.000 evra. Na kraju, ako prodavac traži 2.000 evra po kvadratnom metru, stan od 50 kvadrata košta čak 100.000 evra. Dakle, između najniže i najviše navedene cene postoji razlika od 40.000 evra za stan iste površine. Reč je o ilustrativnom obračunu, koji pokazuje koliko izbor lokacije i vrste nekretnine može da utiče na kućni budžet.

Zvanični podaci pokazuju drugačije cene

Za razliku od oglašenih cena, podaci Republičkog geodetskog zavoda zasnovani su na realizovanim kupoprodajama. Prema statistici za prvo polugodište 2026. godine, prosečna cena stanova u Sremskoj Mitrovici iznosila je 1.358 evra po kvadratu.

Kod starogradnje prosečna ostvarena cena bila je 1.192 evra, dok je novogradnja prosečno prodavana za 1.607 evra po kvadratnom metru. Razlika između novogradnje i starogradnje iznosila je 415 evra po kvadratu. Za stan od 50 kvadratnih metara to predstavlja razliku od 20.750evra.

Useljenje u stan Foto: Shutterstock

Međutim, ti podaci ne znače da se svaki stan u starogradnji može kupiti za 1.192 evra po kvadratu, niti da sva novogradnja košta 1.607 evra. Reč je o prosečnim cenama ostvarenim u posmatranom periodu.

Zašto stanovi u istom gradu imaju toliko različite cene?

Na cenu nekretnine utiče više faktora. Pored lokacije, značajni su starost zgrade, kvalitet gradnje, postojanje lifta, sprat, način grejanja, parking, stanje instalacija i potreba za renoviranjem. Važan je i pravni status nekretnine, odnosno da li je stan uknjižen i da li postoji dokumentacija potrebna za kupoprodaju.

Manji stanovi često imaju višu cenu po kvadratu u odnosu na velike stanove, dok novogradnja može biti znatno skuplja zbog savremene opreme i kvaliteta gradnje. Zbog toga kupci ne bi trebalo da porede nekretnine isključivo prema površini.

Stan od 50 kvadrata u starijoj zgradi, kojem je potrebno kompletno renoviranje, i nov stan iste površine ne predstavljaju istu vrstu ponude.

Tražena cena nije isto što i prodajna

Jedna od najvažnijih razlika na tržištu nekretnina jeste razlika između iznosa navedenog u oglasu i cene po kojoj se kupoprodaja zaista realizuje. Prodavac može da oglasi nekretninu po željenoj ceni, ali to ne znači da će za nju dobiti upravo toliko. Kupci i prodavci mogu pregovarati, a konačna cena zavisi od interesovanja, stanja nekretnine i uslova prodaje.