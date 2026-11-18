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Plaćanje parkiranja SMS porukom postalo je svakodnevica za veliki broj vozača u Srbiji. Postupak deluje jednostavno: potrebno je uneti registarsku oznaku vozila, poslati poruku na odgovarajući broj i sačekati potvrdu.

Međutim, greška u samo jednom karakteru registarske oznake, pogrešno izabrana zona ili istek vremena parkiranja mogu dovesti do toga da sistem ne evidentira uplatu onako kako je vozač očekivao.

Zbog toga nije dovoljno samo proveriti da li je SMS poruka poslata. Važno je utvrditi da li je plaćanje zaista uspešno potvrđeno i na koje se vozilo, zonu i vremenski period odnosilo.

Poslata poruka nije isto što i potvrđeno plaćanje

Jedna od najčešćih zabluda jeste da je parkiranje automatski plaćeno čim vozač pošalje SMS.

U praksi je potrebno sačekati povratnu poruku koja potvrđuje uspešno plaćanje. Ako potvrda nije stigla, ne treba pretpostaviti da je transakcija završena.

Problemi mogu nastati zbog pogrešno unete registarske oznake, nedovoljno sredstava na računu, tehničke greške ili slanja poruke na broj koji ne odgovara zoni u kojoj je vozilo parkirano.

Foto: Kurir/T.Ilić

Posebno treba proveriti slova i brojeve registarske oznake. Čak i kada je razlika mala, sistem može evidentirati uplatu za drugo vozilo.

Zato je korisno sačuvati SMS potvrdu, naročito ako se kasnije pojavi spor oko naplate.

Dnevna parking karta nije isto što i saobraćajna kazna

Važno je napraviti razliku između naplate parkiranja u zoni i kazne za nepropisno parkiranje.

Sa druge strane, ako je vozilo parkirano na mestu na kojem je zaustavljanje ili parkiranje zabranjeno, može biti reč o prekršaju za koji odgovarajući nalog izdaje nadležni organ.

Upravo od vrste dokumenta koji je vozač dobio zavisi kome može da se obrati i kojim postupkom osporava naplatu.

To znači da plaćena parking karta ne daje pravo da se automobil ostavi na trotoaru, pešačkom prelazu, zelenoj površini ili drugom mestu na kojem je parkiranje zabranjeno.

Šta uraditi ako ste sigurni da je parking plaćen?

Prvi korak je provera potvrde o plaćanju. Potrebno je uporediti registarsku oznaku, zonu i vreme za koje je parkiranje plaćeno sa podacima navedenim na izdatoj dnevnoj karti.

U Beogradu je od septembra 2026. godine omogućeno podnošenje zahteva i reklamacija putem elektronskog šaltera JKP „Parking servis“.

Korisnik može da izabere odgovarajuću kategoriju, popuni kontakt-formular i dostavi potrebne podatke. Nakon verifikacije imejl adrese i formiranja predmeta dobija broj pod kojim može da prati rešavanje reklamacije.

Foto: Shutterstock

Uz reklamaciju je korisno priložiti dokaz o plaćanju, SMS potvrdu i podatke o izdatoj karti.

Pravila, rokovi i način podnošenja prigovora razlikuju se od grada do grada, pa ih treba proveriti kod preduzeća koje je izdalo dokument.

Ako se podaci poklapaju, a vozač smatra da je karta neosnovano izdata, može podneti reklamaciju nadležnom parking preduzeću.

Oprez ako obaveštenje stigne putem nepoznatog linka

Postoji još jedna situacija na koju vozači treba posebno da obrate pažnju.

Preduzeće je apelovalo na građane da ne otvaraju sumnjive linkove i ne unose lične ili bankarske podatke, već da svoje obaveze proveravaju isključivo preko zvaničnih kanala.

Zbog toga poruku o neplaćenom parkingu ne treba automatski smatrati autentičnom, naročito ako sadrži nepoznatu internet adresu i zahteva hitnu uplatu.

Najsigurnije je samostalno otvoriti zvanični sajt nadležnog parking preduzeća i tamo proveriti da li postoji dugovanje.

Ne ignorišite dokument, čak ni kada mislite da je greška

Vozači koji smatraju da je naplata neosnovana ponekad odluče da dokument jednostavno ignorišu.

To nije dobro rešenje, jer mogu postojati rokovi za reklamaciju, plaćanje ili pokretanje odgovarajućeg postupka.

Posebno je važno razlikovati reklamaciju na dnevnu parking kartu od postupka povodom prekršajnog naloga. Podnošenje reklamacije parking preduzeću ne znači automatski da je zaustavljen svaki rok koji važi za prekršajni postupak.

Zato je najbolje odmah proveriti podatke, sačuvati dokaze i obratiti se nadležnoj instituciji.

U mnogim situacijama upravo SMS potvrda i tačno vreme plaćanja mogu biti najvažniji dokaz da je vozač svoju obavezu uredno ispunio.