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Zvuči neverovatno, ali jedan domaćin iz Mačve tvrdi da jednim jedinim smederevcem "devetkom", starim čak 31 godinu, greje celu kuću od 93 kvadrata!

Štaviše, ne samo da je greje nego kaže da je unutra "temperatura ludačka" - termometar pokazuje čak 28 u prostoriji na spoljnih 7 stepeni.

Domaćin iz Mačve tvrdi da jednim smederevcem greje celu kuću  Foto: Facebook Printscreen, Mačva info Crna Bara

Domaćin je pokazao i kako je ideju i praktično sproveo u delo odnosno kako adaptacijom starog, kako kaže, deda šporeta smederevca greje čitavu kuću to jest pokreće čak 5 radijatora svog vlastitog etažnog grejanja u kući izrađenoj u siporeksa.

Na snimku se vidi i termometar i koliku temperaturu njegov sistem proizvodi, a domaćin kaže da se tako greje sa svih uključenih 5 radijatora sve do minus 17! 

Međutim, u međuvremenu je unapredio sistem koji mu donosi ne samo značajnu uštedu u drvima nego i bolje grejanje i na temperaturama mnogo nižim od minus 17.

Tamo gde je bio šamot u smederevcu, pokazao je kako je ugradio rezervoar za vodu i stari šporet povezao sa radijatorima u ostatku kuće, u sobama i drugim prostorijama.

 Kurir.rs/Facebook Mačva info Crna Bara

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