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Spušteni plafoni godinama su bili popularno rešenje za uređenje enterijera, naročito kada je trebalo sakriti instalacije, ugraditi rasvetu ili vizuelno promeniti izgled prostorije. Međutim, u svetu uređenja doma sve više pažnje privlači jedan drugačiji detalj – dekorativne kocke od stiropora koje se postavljaju na plafon i stvaraju zanimljiv trodimenzionalni efekat.

Ovaj trend privlači pažnju jer omogućava da običan, ravan plafon postane upečatljiv deo enterijera, bez velikih građevinskih radova i komplikovanog renoviranja.

Dekorativne kocke mogu se rasporediti pravilno, u geometrijskom ritmu, ili kombinovati tako da stvaraju reljefnu površinu. Dostupne su u različitim dimenzijama i oblicima, a mogu se ostaviti bele ili prefarbati u nijansu koja odgovara ostatku prostorije.

Posebno zanimljivo izgledaju u dnevnim sobama, hodnicima i spavaćim sobama, gde plafon često ostaje potpuno zanemaren prilikom uređenja. Kada se pravilno uklope sa rasvetom, ove dekoracije mogu stvoriti utisak dubine i učiniti prostor vizuelno zanimljivijim.

Još jedna prednost je jednostavnija montaža u poređenju sa klasičnim spuštenim plafonom. Ipak, važno je izabrati kvalitetne materijale, koristiti odgovarajući lepak i proveriti da li su namenjeni baš za plafonsku ugradnju. Treba imati u vidu i da stiropor nije zamena za protivpožarno bezbedne plafonske sisteme.

Ovaj trend pokazuje da za promenu izgleda doma nije uvek potrebno veliko renoviranje. Ponekad je dovoljno obratiti pažnju na površinu koju mnogi zaboravljaju, na klasičan plafon.