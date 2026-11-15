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Stečajna uprava uvedena u leto u javno preduzeće za gradski prevoz rumunske prestonice, kompaniju STB, zatekla je razmere nepotizma i korupcije koje su se, prema navodima stečajnog upravnika, godinama razvijale i dovele firmu na ivicu bankrota.

- STB je "porodična firma", jer je od ukupno 4.876 zaposlenih njih čak 1.400 u bračnim vezama, dok 30 porodica ima više od deset članova zaposlenih u ovom preduzeću - izneo je šokantne podatke stečajni upravnik Remus Borza na konferenciji za novinare, koju je prenosila rumunska novinska agencija Agerpres.

Borza je angažovan nakon što je STB pokrenuo postupak procene solventnosti pred Trgovačkim sudom, navodeći dug od 561 milion evra i operativni gubitak od 143 miliona evra u prvih deset meseci ove godine.

Foto: EPA/Robert Ghement

Krađa dizela i milionska šteta

Razmere finansijskih problema STB-a postaju jasnije kada se uzme u obzir da je ovo preduzeće, koje upravlja tramvajskim, železničkim i drumskim prevozom, pre uvođenja stečajne uprave imalo 9.224 zaposlena. Za subvencionisanje prevoza građana dobijalo je novac iz budžeta Bukurešta, a prema dostupnim podacima, reč je o iznosima od oko pola milijarde evra.

- Mogao bih da kažem da je STB bio klanovska firma, jer je na jednog vođu porodice zaposlenih dolazilo 20 članova, ali se bojim da bih mogao biti pogrešno shvaćen - slikovito je opisao Borza stanje u preduzeću.

U nastavku je izneo i podatke o poslovanju, ukazujući na sumnje u krađu goriva. Prema njegovim rečima, prikazane količine potrošenog dizela bile su za 20 odsto veće od stvarne potrošnje, čime je kompanija navodno oštećena za šest miliona evra godišnje, i to tokom više godina.

- Ručno popunjeni putni nalozi pokazuju oko pet miliona kilometara više godišnje nego što su zabeležili instrumenti u samim vozilima. Deo zaposlenih zloupotrebljavao je bolovanja, jer je u kompaniji prošle godine evidentirano 176.000 dana odsustva zbog bolesti. Neki vozači su možda u tom periodu radili u autobusima turističkih agencija - prenosi Agerpres navode stečajnog upravnika.

Radnici bežali preko ograde od kontrole

Borza je ukazao i na probleme u održavanju vozila. Kako je naveo, pogon za popravke ostvario je svega 39 odsto planiranih radova u prvih deset meseci ove godine.

- Pre tri nedelje otišli smo u pogon u 9.30 ujutru, namerno birajući jutarnje sate kako ne bi ispalo da smo pristrasni u kontroli. Od 500 majstora nijedan nije bio na svom radnom mestu! - rekao je Borza.

Ispričao je i da je tokom jedne interne kontrole u pogonu za održavanje vozila zatečeno oko 30 radnika koji su se razbežali, preskačući ogradu, jer su, kako pretpostavlja, strahovali od policije.

- Mi smo kompanija koja upravlja najvećom flotom vozila u Bukureštu, a nemamo odgovarajuću dozvolu za popravku motora i menjača!? Šta onda radi naših 1.500 zaposlenih u održavanju? Dolivaju ulje, zatežu šrafove, proveravaju... Dakle, nemaju pravi posao. Zašto? Zato što i privatnici moraju nešto da zarade - naveo je stečajni upravnik.

Foto: Profimedia

Dodao je da se u proseku svakog dana događaju tri do četiri sudara autobusa na stanicama, prilikom izlaska sa perona ili parkiranja, što je, prema njegovim tvrdnjama, stvaralo dodatni posao privatnim servisima za zamenu vetrobranskih stakala.

- U našoj kompaniji svakog dana se razbiju tri do četiri vetrobranska stakla! - rekao je Borza.

Nakon utvrđivanja stanja u preduzeću, stečajni upravnik je podelio 796 otkaza i ukinuo 919 radnih mesta koja su se vodila kao nepopunjena.

Ukinuta radna mesta ložača, statističara i sekretara

U okviru reorganizacije ukinuta su i brojna radna mesta koja su, prema proceni stečajne uprave, bila nepotrebna. Među njima su 24 mesta kurira, 88 ložača, 17 statističara, 120 sekretara, kao i 44 mesta za unos podataka od ukupno predviđenih 145.

Smanjen je i broj blagajnika za 58, od ukupno 374 radna mesta. Promene su obuhvatile i vozače i konduktere. Borza je naveo da je STB imao 4.358 vozača i konduktera za flotu od 1.250 vozila.

Iznošenje ovih podataka za sada nije izazvalo snažnije reakcije u rumunskoj javnosti. Gradonačelnik Bukurešta Ciprijan Čuku ocenio je da je STB godinama gomilao veoma loše finansijske rezultate.

- Pokušaćemo da spasemo STB od bankrota, a javni prevoz neće biti ugrožen zbog insolventnosti kompanije - poručio je gradonačelnik.

Hiljade potvrda o profesionalnim bolestima

Problemi u STB-u, prema pisanju rumunskog portala Goldring.ro, nisu se završavali na nepotizmu, troškovima i organizaciji rada.

Prema navodima ovog portala, kompanija je izdala oko 3.000 potvrda o profesionalnim bolestima, a na osnovu njih je oko 2.000 zaposlenih otišlo u prevremenu penziju zbog utvrđenog invaliditeta.