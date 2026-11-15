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Banka Poštanska štedionica saopštila je da je, prema podacima od 15. novembra 2026. godine u 11 časova, gotovina dostupna na 98,72 odsto bankomata obuhvaćenih izveštajem.

Banka je najavila i da će klijentima refundirati naknade ukoliko zbog privremene nedostupnosti njenog bankomata budu morali da podignu novac na bankomatu druge banke.

Kako navode iz Poštanske štedionice, bankomati se dopunjavaju gotovinom i petkom i subotom, na kraju radnog dana, kako bi novac bio dostupan građanima tokom vikenda.

Ipak, zbog povećane potražnje, na pojedinim prometnijim lokacijama, naročito kod velikih trgovinskih objekata i na bankomatima izvan ekspozitura, može doći do privremenog nedostatka gotovine, posebno nedeljom.

Banka vraća novac za provizije

Poštanska štedionica saopštila je da će preuzeti trošak naknade za podizanje gotovine na bankomatima drugih poslovnih banaka ukoliko njen bankomat trenutno nije u funkciji.

"Na ovaj način preuzimamo trošak naknade i pružamo konkretnu podršku klijentima kada im je potrebna“, poručuju iz banke.

Novac može da se podigne i u prodavnicama

Iz banke podsećaju da građani koji koriste DinaCard kartice mogu da podignu do 5.000 dinara po transakciji i prilikom kupovine na kasama NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica, kao i u IDEA i Roda marketima.

Ova usluga je bez dodatne naknade, a potrebno je da kupac pre plaćanja obavesti kasira o iznosu gotovine koji želi da podigne.

Poštanska štedionica zahvalila je klijentima na poverenju, razumevanju i strpljenju.