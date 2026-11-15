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Država Srbija zvanično je raskinula ugovor sa firmom Atlantic Incubation Partners LLC Džareda Kušnera za "revitalizaciju“ prostora Generalštaba u Beogradu, saznaje "Vreme“ od izvora iz Vlade.

- Ugovor je raskinut uz odricanje od svih eventualnih međusobnih potraživanja - tvrdi izvor.

To bi trebalo da znači da Srbiji više ne prete arbitraža i eventualni penali jer nije ispunila svoj deo dogovora.

Generalni sekretarijat Vlade i Kušnerova firma nisu odgovorili na upit „Vremena“.

Šta je Srbija obećala Kušneru

Ugovor o izgradnji hotela, kockarnice i stambenog kompleksa na mestu Generalštaba potpisao je u maju 2024. tadašnji ministar građevinarstva Goran Vesić, nakon što ga je prethodno odobrila Vlada.

Od tada posao prati sumnja da se čini usluga američkom predsedniku Donaldu Trampu, čiji je Kušner zet.

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Ugovor nije bio dostupan javnosti, ali je „Radar“ otkrio da se Srbija obavezala da skine zaštitu sa kompleksa stradalog u bombardovanju 1999. godine, sruši objekte o svom trošku i ustupi zemljište bez naknade na 99 godina.

Pikantno je bilo što je Srbija imala dve godine – do maja 2026. – da uradi obećano, inače bi investitor mogao da zatraži naknadu do 50 miliona evra.

Skidanje zaštite i suđenje

Vlada je Generalštabu ukinula status kulturnog dobra u novembru 2024. Pre toga su direktorke republičkog i gradskog zavoda za zaštitu spomenika podnele ostavke, navodeći da su bile pod pritiskom jer su odbile da skinu zaštitu.

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) tvrdi da je Vlada odluku donela na osnovu falsifikovanog predloga. Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda Goran Vasić priznao je na saslušanju u maju 2025. da je falsifikovao dokument.

Odijum javnosti kulminirao je 24. marta 2025, na godišnjicu početka NATO bombardovanja, pa ponovo u novembru, posle usvajanja leks specijalisa za Generalštab.

TOK je 15. decembra podneo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke Ministarstva Slavice Jelače i čelnika dva zavoda, Gorana Vasića i Aleksandra Ivanovića. Istog dana je objavljeno da se Kušner povukao iz projekta.

Svo četvoro su pred Specijalnim sudom negirali krivicu. Na ročištu početkom ovog novembra trebalo je da počne izvođenje pisanih dokaza, ali je ročište odloženo jer je Vasić bio u bolnici. Nastavak suđenja zakazan je za 23. novembar.