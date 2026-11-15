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Građani koji nisu izmirili račune za pojedine komunalne usluge trebalo bi da znaju da se dugovanja ne mogu naplaćivati u nedogled. Naime, za određene račune zakonom je propisan rok zastarelosti od samo godinu dana. Ipak, to ne znači da dug nakon isteka tog perioda automatski nestaje niti da poverilac više ne može da zahteva njegovu naplatu.

Upravo sa takvom nedoumicom suočio se jedan penzioner koji je prošle godine dobio račun za dimničarske usluge, iako tvrdi da nijedna od njih nije obavljena. Zanimalo ga je da li, uprkos tome, mora da plati račun i kada nastupa zastarelost takvih potraživanja.

Odgovor su za portal Mirovina.hr dale pravnice Branka Šojić-Mićunović i Nevenka Trbović iz Sindikata penzionera Hrvatske (SUH), koje su objasnile šta građani mogu da preduzmu u takvim situacijama.

Foto: Vitalii Stock/Shutterstock

Šta učiniti ako usluga nije obavljena?

Prema njihovom objašnjenju, građanin kojem je ispostavljen račun za uslugu koja nije obavljena trebalo bi da podnese pisani prigovor i vrati račun pošiljaocu.

Kada je reč o dimničarskim uslugama, rok zastarelosti iznosi godinu dana. Taj rok počinje da teče prvog dana nakon dospeća računa, a zastarelost nastupa istekom poslednjeg dana propisanog perioda.

Međutim, pravnice upozoravaju na važnu pojedinost koju mnogi građani ne znaju. Čak i kada potraživanje zastari, poverilac i dalje može da zahteva plaćanje, a na samom dužniku je da se pozove na zastarelost.

- Nakon nastupanja zastarelosti prestaje pravo poverioca da zahteva ispunjenje obaveze. Ipak, poverilac uvek može da podnese zahtev za naplatu duga, a dužnik treba da se pozove na zastarelost ili može da plati zastarelu obavezu. Sud ne vodi računa o zastarelosti po službenoj dužnosti, objasnile su pravnice iz Sindikata penzionera Hrvatske.

Jednogodišnji rok zastarelosti

Drugim rečima, činjenica da je od dospeća računa prošlo više od godinu dana nije sama po sebi dovoljna da bi se građanin oslobodio obaveze plaćanja. Ako poverilac pokrene postupak naplate, dužnik mora da istakne prigovor zastarelosti jer sud o tome neće odlučivati samoinicijativno.

Jednogodišnji rok zastarelosti ne odnosi se samo na dimničarske usluge. Prema objašnjenju pravnica iz SUH-a, isto pravilo važi i za niz drugih računa koje građani redovno dobijaju.

Tako rok zastarelosti od godinu dana važi za potraživanja koja se odnose na isporučenu električnu i toplotnu energiju, gas i vodu, kao i za usluge održavanja čistoće, pod uslovom da su te usluge pružene za potrebe domaćinstva.

Isti rok primenjuje se i na određene druge vrste potraživanja.

- Jednogodišnji rok zastarelosti važi i za potraživanja radio i TV stanica za korišćenje radio i televizijskih prijemnika, potraživanja pošte, telegrafa i telefona za korišćenje telefona i poštanskih pretinaca, kao i za potraživanja po osnovu pretplate na periodična izdanja, istakle su iz SUH-a.