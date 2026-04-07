Skoro svaka kuća u Srbiji ima kesu u kojoj se čuvaju sve ostale kese, pa tako, verovatno, svi imaju i kutiju punu plaćenih računa, priznanica, papira... Ali, da li ima razloga da uopšte čuvamo i poslednje plaćene račune za režije?

Na kraju svakog meseca jedni čuvaju račune i uplatnice kao evidenciju o plaćenim komunalijama, dok drugi to obavljaju putem aplikacije, sa znanjem da im uvek ostanu sačuvane na telefonu.

Direktorka sektora naplate JKP "Infostan" Marina Marković objasnila je da korisnici jednom godišnje mogu da svrate u bilo koju ekspozituru i da podnesu zahtev za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama.

- Kada dobiju tu potvrdu, sve dokaze o uplatama u prethodnom periodu mogu da odlože - kaže Marković.

Rokovi zastarelosti za plaćanje računa

Jedna porodica iz Obrenovca morala je nagomilane račune, prizanice i drugu evidenciju da spusti u podrum jer u stanu, posle pet godina, za njih više nije bilo mesta.

Dejan Gavrilović iz Udruženja "Efektiva" naveo je da član 378 Zakona o obligacionim odnosima propisuje rokove zastarelosti za plaćanje tih računa.

- Kada ukombinujemo te stvari i kada znamo da je rok za plaćanje godinu dana, faktički nam je po tome dovoljno da imamo račune za poslednjih godinu dana, jer sve preko toga, ako bi i poverilac usluge pokušao da naplati, dovoljno je da izjavimo prigovor o zastarelosti - kaže Gavrilović.

Važno je i kako se dokumenti uništavaju. Bacanje računa s ličnim podacima može predstavljati sigurnosni rizik, jer takvi dokumenti mogu biti zloupotrebljeni. Stručnjaci savetuju uništavanje u seckalicama za papir.

Koliko dugo čuvati dokumenta?

Račune za režije (struja, voda, Infostan, telefon, internet) preporučljivo je čuvati najmanje godinu dana. Ovo je rok u kojem zastarevaju potraživanja za komunalne usluge, mada je sigurnije čuvati ih i do tri godine za obaveze poput naknade za građevinsko zemljište ili pričuve.

Evo detaljnijeg pregleda koliko dugo čuvati dokumente o plaćanju:

1 godina : Struja, voda, telefon, internet, infostan (komunalije).

: Struja, voda, telefon, internet, infostan (komunalije). 3 godine : Računi za komunalne usluge, rezerva, dopunsko zdravstveno osiguranje.

: Računi za komunalne usluge, rezerva, dopunsko zdravstveno osiguranje. 5 godina : Parking, saobraćajne kazne.

: Parking, saobraćajne kazne. 10 godina (i duže): Sudske presude, sudska poravnanja, notarski akti.

Stručnjaci savetuju i digitalizaciju skeniranje dokumenata i njihovo čuvanje na sigurnim lokacijama, uz redovne sigurnosne kopije.

Dejan Gavrilović kaže da, bez obzira na rokove zastarelosti od godinu dana, Efektiva savetuje da se uplatnice i računi čuvaju.

- S druge strane, plaćanje eBankingom na neki način tu evidenciju čuva u elektronskoj formi, međutim, dešava se da banka promeni aplikaciju i dođe do promene aplikacije i na taj način se gube podaci o plaćanjima - kaže Gavrilović.

Mnogi ovaj problem rešavaju tako što dokaz o uplati šalju sebi na imejl adresu gde se, kažu, sigurno neće izgubiti.