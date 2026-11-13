"Prodala sam stan, pare su mi zarobljene u Alta banci - sad sam beskućnik, šlogiraću se": Reporteri Kurira s građanima ispred Poštanske štedionice
- Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke počela je danas u poslovnicama Banke Poštanska štedionica širom Srbije.
- Građani mogu da podignu do 50.000 evra, u gotovini ili prenosom na račun u drugoj banci.
- Rok za preuzimanje novca je tri godine, a potrebni su lična karta ili pasoš i dokumentacija o depozitu.
Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke počela je danas. Građani će moći da podignu do 50.000 evra u poslovnicama Banke Poštanska štedionica širom Srbije, a rok za preuzimanje novca je tri godine.
Iz Agencije za osiguranje depozita poručuju da ima dovoljno sredstava za isplatu svih osiguranih deponenata. Građani će novac moći da podignu u gotovini ili da ih prenesu na račun u drugoj banci.
Rok za preuzimanje osiguranih sredstava je tri godine od početka isplate.
Za isplatu je potrebno da građani ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i dokumentaciju o depozitu ili računu koji su imali u Alta banci.
Ukoliko novac podižu u ime drugog lica, neophodno je i ovlašćenje za raspolaganje depozitom, kao i lična isprava vlasnika računa.
Reporteri Kurira danas su proveravali kako teče isplata osiguranih depozita u ekspoziturama Banke Poštanska štedionica u Beogradu.
"Kao u Kambodži"
- Osećam se kao da živim u Kambodži gde vladaju Crveni Kmeri, a ne u Srbiji. Prodala sam stan i založila pare u Alta banku i sada sam beskućnik. Juče sam jedva podigla penziju u Komercijalnoj banci, danas čekam u redu opet. Šlogiraću se, ne znam šta ću - rekla je Kuriru Beograđanka pre odtvaranja šaltera Poštanske štedionice.
Drugi klijent Alta banke koji je došao da podigne depozit požalio se na lošu organizaciju.
- Mogli su rukom da napišu na papiru gde da stanemo u red, a ne da ovako lutamo.
"Prvo Dafiment, sad i ovo"
Na pitanje kako je dočekao vest o stečaju Alta banke, kaže:
- Bio sam u šoku, oročio sam pare, trebalo je da ih podignem u decembru i sad je pianje šta će biti s kamatom. Govorili su mi da nema nikakvih problema kad sam polagao novac i sad sam ovo dočekao. Imao sam isto iskustvo i sa Dafiment bankom, sad još i ovo. Ne znam šta ću - izjadao se ovaj gospodin ispred ekspoziture Banke Poštanska štedionica u Kraljice Marije.
"Više me nijedna banka neće videti"
Na Novom Beogradu nije bilo gužve, u redu smo zatekli troje ljudi koji nisu želeli da pričaju o svom iskustvu sa Alta bankom. Jedan mladić pokušao je da podigne novac bez zakazanog termina, ali su mu zaposleni u banci rekli da je prvi slobodan termin 20. novembar.
U drugoj novobeogradskoj ekspozituri, jedna od štediša Alta banke dala nam je kraću izjavu:
- Pre tri meseca oročila sam 20.000 evra ušteđevine kod Alta banke. Nudili su najbolje uslove, pa sam pomislila zašto da ne. Od kada je banka otišla u stečaj ne spavam, ne jedem, dobiću čir na želucu. Prijavila sam se preko portala i nadam se da ću dobiti svoje pare. Više me nijedna banka neće videti - rekla nam je Marija R. s Novog Beograda.
Član Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan za Kurir je opisao kako će izgledati postupak podizanja depozita.
- Danas nas očekuje jedan organizovani rad, bez gužvi. Klijenti jesu došli nešto ranije, i svi će biti usluženi. Ono što bih ja zamolio sve da pre dolaska u banku, na sajtu banke provere koja je dokumentacija neophodna, kako bi ceo proces išao redovnim, ubrzanim tokom. Banka Poštanske štedionice je otvorila ekspozituru u svim gradovima gde je Alta banka imala svoje ekspoziture. Dodatno smo otvorili posebnu ekspozituru u Somboru, jer smo uvidom u bazu utvrdili da je velika koncentracija klijenata - objasnio je Čortan.
Biznis Kurir