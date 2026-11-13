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Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke počela je danas. Građani će moći da podignu do 50.000 evra u poslovnicama Banke Poštanska štedionica širom Srbije, a rok za preuzimanje novca je tri godine.

Iz Agencije za osiguranje depozita poručuju da ima dovoljno sredstava za isplatu svih osiguranih deponenata. Građani će novac moći da podignu u gotovini ili da ih prenesu na račun u drugoj banci.

Rok za preuzimanje osiguranih sredstava je tri godine od početka isplate.

Za isplatu je potrebno da građani ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i dokumentaciju o depozitu ili računu koji su imali u Alta banci.

Foto: Marko Karović

Ukoliko novac podižu u ime drugog lica, neophodno je i ovlašćenje za raspolaganje depozitom, kao i lična isprava vlasnika računa.

Reporteri Kurira danas su proveravali kako teče isplata osiguranih depozita u ekspoziturama Banke Poštanska štedionica u Beogradu.

"Kao u Kambodži"

- Osećam se kao da živim u Kambodži gde vladaju Crveni Kmeri, a ne u Srbiji. Prodala sam stan i založila pare u Alta banku i sada sam beskućnik. Juče sam jedva podigla penziju u Komercijalnoj banci, danas čekam u redu opet. Šlogiraću se, ne znam šta ću - rekla je Kuriru Beograđanka pre odtvaranja šaltera Poštanske štedionice.

1/12 Vidi galeriju Isplata depozita ALTA banke u Banci Poštanska štedionica Foto: Marko Karović

Drugi klijent Alta banke koji je došao da podigne depozit požalio se na lošu organizaciju.

- Mogli su rukom da napišu na papiru gde da stanemo u red, a ne da ovako lutamo.

"Prvo Dafiment, sad i ovo"

Na pitanje kako je dočekao vest o stečaju Alta banke, kaže:

Foto: Marko Karović

- Bio sam u šoku, oročio sam pare, trebalo je da ih podignem u decembru i sad je pianje šta će biti s kamatom. Govorili su mi da nema nikakvih problema kad sam polagao novac i sad sam ovo dočekao. Imao sam isto iskustvo i sa Dafiment bankom, sad još i ovo. Ne znam šta ću - izjadao se ovaj gospodin ispred ekspoziture Banke Poštanska štedionica u Kraljice Marije.

"Više me nijedna banka neće videti" Na Novom Beogradu nije bilo gužve, u redu smo zatekli troje ljudi koji nisu želeli da pričaju o svom iskustvu sa Alta bankom. Jedan mladić pokušao je da podigne novac bez zakazanog termina, ali su mu zaposleni u banci rekli da je prvi slobodan termin 20. novembar.

U drugoj novobeogradskoj ekspozituri, jedna od štediša Alta banke dala nam je kraću izjavu:

- Pre tri meseca oročila sam 20.000 evra ušteđevine kod Alta banke. Nudili su najbolje uslove, pa sam pomislila zašto da ne. Od kada je banka otišla u stečaj ne spavam, ne jedem, dobiću čir na želucu. Prijavila sam se preko portala i nadam se da ću dobiti svoje pare. Više me nijedna banka neće videti - rekla nam je Marija R. s Novog Beograda.

Foto: Marko Karović

Član Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan za Kurir je opisao kako će izgledati postupak podizanja depozita.

- Danas nas očekuje jedan organizovani rad, bez gužvi. Klijenti jesu došli nešto ranije, i svi će biti usluženi. Ono što bih ja zamolio sve da pre dolaska u banku, na sajtu banke provere koja je dokumentacija neophodna, kako bi ceo proces išao redovnim, ubrzanim tokom. Banka Poštanske štedionice je otvorila ekspozituru u svim gradovima gde je Alta banka imala svoje ekspoziture. Dodatno smo otvorili posebnu ekspozituru u Somboru, jer smo uvidom u bazu utvrdili da je velika koncentracija klijenata - objasnio je Čortan.