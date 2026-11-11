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Povodom navoda Banke Poštanska štedionica da Pošti Srbije redovno dostavlja gotovinu za isplatu penzija, te da odgovornost za nedostatak gotovog novca u poštama u danima isplate penzija objašnjava neadekvatnom distribucijom, organizacijom i upravljanjem gotovinom nakon njenog preuzimanja od Banke, oglasila se Pošta Srbije i obavestila korisnike i javnost o sledećem:

Pošta Srbije, kao državno preduzeće od posebnog javnog značaja, sa punom odgovornošću i posvećenošću decenijama efikasno i uredno organizuje isplatu penzija na više od 1.500 lokacija širom zemlje i dostavu na adrese korisnika, uključujući i najudaljenija područja, kao i putem mreže od 150 bankomata Pošte Srbije na teritoriji cele Republike. Sistem Pošte Srbije funkcioniše po preciznim i ustaljenim procedurama i na osnovu dugogodišnje dobre poslovne saradnje i prakse sa Bankom Poštanska štedionica.

Međutim, sama dinamika isplate na šalterima, kao i na kućnim adresama korisnika, direktno zavisi od pravovremenog i dovoljnog dotoka gotovine od strane nadležne Banke Poštanska štedionica u Poštu Srbije.

S tim u vezi, ističemo sledeće: Pošta Srbije je za isplate penzija u prethodnom periodu, u avgustu i septembru, od Banke Poštanska štedionica dobijala 100 odsto iznosa neophodnog i traženog gotovog novca.

Za isplatu penzija u oktobru, Banka Poštanska štedionica odobrila je samo 50 odsto od ukupno traženog i neophodnog gotovog novca, dok je za isplatu penzija 10. novembra odobrila i dostavila Pošti Srbije svega 37 odsto od ukupno traženog i neophodnog gotovog novca.

Aktuelni nedostatak gotovog novca na šalterima pošta upravo je posledica ovakvog postupanja Banke Poštanska štedionica.

Ostavljamo korisnicima usluga Pošte Srbije i javnosti da procene da li se sa 37 odsto dostavljenih novčanih sredstava, u odnosu na neophodnu količinu, mogu izmiriti sve potrebe korisnika Pošte Srbije u danima isplate penzija.

Pošta Srbije, kao akcionar i pouzdan strateški partner Banke, traži od svih odgovornih u Banci Poštanska štedionica da prilikom donošenja operativnih odluka imaju u vidu da naš zajednički i ključni prioritet u ovom važnom poslu moraju biti penzioneri i njihov nesmetan, brz i pouzdan pristup zasluženim primanjima, navodi se u saopštenju.